Kam letos na dovolenou? Vyzkoušejte netradiční destinace

U nás se najdou nedoceněná místa

Pokud i vy jezdíte pořád na ta samá místa, která už vás ničím nepřekvapí a která jsou plná turistů, zkuste změnit směr. U nás se najde stále dost míst, která jsou nedoceněná. Znáte například Ostaš nedaleko Adršpachu? Jedná se o skalní město, kde najdete kamenné labyrinty. Další zajímavým místem je zřícenina hradu Frýdštejn v Českém ráji, odkud je výhled na celou okolní krajinu. Dalším kamenným útvarem jsou Čertovy hlavy, které najdete nedaleko Mělníka. Jde o unikátní skalní reliéf, který jinde nenajdete. Opravdovou zajímavostí jsou pak mokřady Soos v šumavské přírodní rezervaci. Jde o rašeliniště, které dříve bývalo jezerem se slanou vodou.

I v Česku zažijete exotiku

I u nás najdete spoustu míst, která si můžete spojit s exotikou a užít si cizí kultury, nevšední zážitky a dovolenou skoro jako v zahraničí. Například Vátým pískům u Bzence se přezdívá moravská Sahara, Písečný přesyp u Vlkova je pro změnu známý jako česká Sahara. Nedaleko Prahy najdete Japonskou zahradu Oleško nebo Velkou Ameriku. V Kroměříži na vás čeká v podzámecké zahradě Čínský pavilon. U Borovan můžete navštívit park exotických zvířat. Najdete toho skutečně hodně, jen si vybrat.

Řecké pláže nemusí být nutně plné

Řecko je každé léto mezi turisty oblíbenou destinací. Některá místa jsou proto přeplněná lidmi, jiná ale zůstávají skoro prázdná. Znáte například ostrov Samos? Je to jeden z těch vzdálenějších ostrovů téměř u Turecka. Skrývá bohatou historii, ale i nádherné pláže, které si můžete užívat téměř sami. Zkuste příště místo Kosu nebo Zakynthosu zvolit jiný ostrov a budete možná překvapeni.

Dánsko je víc než jen Hygge

Severní země mají hodně co nabídnout. Jedním z nejhezčích měst je bezpochyby Kodaň v Dánsku. Můžete zde jezdit na kole po pobřeží a nebát se husté dopravy. Téměř všichni místní využívají kolo a ve městě je to znát. Ale je tu spoustu dalších možností. Navštivte muzea, parky, pláže nebo historická místa. Běžte se podívat na sídlo královny nebo do hipsterského, svobodného městečka Christiania na kraji Kodaně, které má svá vlastní pravidla.