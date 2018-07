Kam se ztratily všechny řeky? Kam zmizely řeky v Londýně, Montrealu nebo Soulu?

Většina metropolí byla založena v dosahu vody, v oblastech protkaných potoky a řekami. Kam se ale všechny ztratily? Vsákly se do země? Vlily se do větší řeky? Záhadě se snaží přijít na kloub skupinky odvážných průzkumníků kanálů, kteří vybaveni čelovkami a rybářskými botami pronikají do podzemí, kde sledují odvěké trasy vody.

Dokument Ztracené řeky můžete vidět 11. března od 17:15 ve velkém sále pražského kina Světozor. Film se promítá v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět (4. až 13. března v Praze a pak následně ve 40 dalších městech České republiky).

Režisérka Caroline Bâcle ukazuje nejen je a jejich nelegální výpravy, ale i krajinné architekty, urbánní ekology a aktivisty, kteří se snaží vrátit pohřbené toky tam, kde odjakživa byly – na povrch. Film se noří do podzemí Londýna, Montrealu, Toronta, Soulu a italského městečka Brescia. To, co bylo vzhledem k šířícím se epidemiím, průmyslové revoluci a rostoucí populaci sídel nevyhnutelné před sto lety, tedy svést vodu z ulic do kanálů, dnes působí ve většině měst spíše problémy.

Podzemní stoky jsou přetížené, znečištěné a rozvoji spíš brání, než aby ho usnadňovaly. Dokument nutí k zamyšlení o našem bezprostředním okolí, o krajině, kterou jsme jako lidé přetvořili, a nabízí otázky, kde končí příroda a začíná město a zda taková hranice vůbec musí existovat…

Podívejte se na ukázku z dokumentu:

Úchvatné záběry přímo z podzemí velkoměst jsou jedním z cílů filmu a jen kvůli těmto scénám stojí za to film vidět. Podíváte se tam, kam byste se jinak nikdy nedostali. Řeky pod zemí jsou spíše stokami, spletí kanálů plných kanalizačních splašek a odpadků. Tyto řeky, plné odpadu, tečou pod městy tak, jako by se nic nezměnilo. Pokud však na město uhodí silné deště, snadno se vylijí z koryt a třeba v Torontu se pak vlivem zvýšené hladiny dostávají odpadky a splašky přímo do moře. Osudy každé řeky jsou ale jiné…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: