Takto vypadají kontaktní čočky budoucnosti. Nebýt českého vědce, neexistovaly by

Kevin Carter, který v Hollywodu dělá speciální efekty, vyrábí barvením a broušením hrůzostrašné oční čočky. Ty nejdražší se prodávají až za 500 liber – v přepočtu asi 16 000 korun.

Carter je maluje a připravuje vlastnoručně, každá čočka je tedy naprostý originál. Výrobou jedné stráví až dva dny – je to pro něj podobná piplačka jako třeba lepení a barvení plastových modelů letadel. Carter se tento způsob změny očí naučil v hollywoodských filmových studiích, kde se používá třeba při hororech. Herec se změněnýma očima působí ďábelsky, děsivě nebo třeba jako mimozemšťan.

Zdaleka nejdražší jsou však ty čočky, které působí zcela přirozeně a jen mění barvu očí svého majitele – například z hnědé na modrou. Vytvořit ji trvá nejdéle právě proto, že výsledek musí co nejvíce připomínat pravé lidské oko; že se jedná jen o čočku, by neměl nikdo odhalit.

Optici sice nemají z podobných čoček velkou radost, ale u těch od Cartera udělali výjimku. "Umělec" totiž každé čočky konzultuje s optikem – lidé tak od něj nedostávají sice úžasně působící, ale oči ničící čočky. Sám Carter má největší radost z hororových motivů: "Miluji horory a spousty mých návrhů se jimi inspiruje. Zbožňuji pocit, kdy mám před sebou čistou čočku a vím, že ji mohu změnit na něco hrůzného…"

Díky Čechovi!

Tyto úžasné čočky by nemohly existovat, kdyby nebylo českého vědce, profesora Otty Wichterleho. Za kontaktní čočky vděčíme částečně náhodě. Wichterle se jednou vracel vlakem z Olomouce, když uviděl, že si jeho spolucestující čte časopis o náhradách oka. Slovo dalo slovo, oba muži si tomto tématu začali bavit a Wichterle zjistil, že by jako chemik byl schopen tomuto oboru přispět.

Po několika pokusech prosadit se s měkkými čočkami na akademické půdě se Wichterle pokusil o domácí řešení. Postavil si sám přístroj z dětské stavebnice Merkur – nejprve s dynamem z jízdního kola jako motorkem, později s motorkem z gramofonu. Na něm vytvořil první čočky. Protože on i tehdejší vedení pochopili, že je to geniální byznys, došlo k prodeji licenční smlouvy na čočky do USA. Firma, která si ji pořídila, doslova přes noc pohádkově zbohatla, sám Wichterle však ze zisku prakticky nic neměl.

Navíc se na konci 60. let zapojil do politických změn, které tehdy probíhaly. Podepsal manifest 2000 slov, za což měl po příjezdu sovětských vojsk draze zaplatit. Nový režim nastolený okupanty se s odbojným vědcem nepáral, hned roku 1969 byl Wichterle zbaven vedení ústavu. Víc se o Wichterlem a jeho životě i objevech dočtete TADY.

