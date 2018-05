Kolébka vyšších primátů se přesunula do Asie

Archicebus achilles měl jen deseticentimetrové tělo, doplněné skoro třinácticentimetrovým ocasem, a na hlavě výrazné, vystupující oči. Dařilo se mu v teplém klimatu, které tehdy na Zemi panovalo, lovil hmyz a žil hlavně v korunách stromů, kde přeskakoval z větve na větev.

"Bylo to nejspíš velmi čilé zvířátko," sdělil stanici MSNBC vedoucí studie Chris Beard, paleontolog v Carnegieho muzeu přírodní historie v Pittsburghu. Výzkum v provincii Chu-pej, v terénu bohatém na fosilní pozůstatky, vedl paleontolog Si-ťun Ni z Čínské akademie věd, který se proslavil již dříve nálezy velkolepých fosilních ryb.

S primáty měl A. achilles například společné odlišenou patní kost - proto přídomek po slavném mýtickém rekovi (jeho celé jméno vlastně znamená Stará opice Achilles). Zuby měl podobné těm, které mají kosmani. Nicméně o příslušnosti k primátům antropologové zkoumají na 1000 dalších znaků, které se vyskytují u 157 druhů od lemurů, paviánů, makaků, goril, šimpanzů a dokonce i lidí.

Ostatně analýza zabrala 10 let a mimo jiné si vyžádala skenování ostatků na speciálním zařízení ve francouzském Grenoblu. Odborníci tak získali trojrozměrný virtuální obraz A. Achillea bez narušení vzorku.

A. achilles je zatím nejbližší společný předek primátů, který byl objeven. "Ještě to není primát, ale byl velmi blízko. Tak milion let," uvedl antropolog Richard Kay z Duke University. "Toto zvíře je ideální model pro to, co si myslím, že bazální primát byl."

Paleontologové nyní spekulují, jak se dostal tento tvor do Afriky, protože ta byla od Asie oddělená mořem a vyžadovalo to zřejmě překonání moře.