Kruhy v obilí: Výtvor mimozemšťanů, varování Země, nebo pouhý podvod?

Jde o výtvory vtipálků, díla mimozemských civilizací, či o něco úplně jiného? A skrývá se v nich skutečně nějaká magická energie?

Nejstarší teorie hovoří o tom, že kruhy v obilí jsou pozůstatek po přistání mimozemského plavidla. Je ale možné (pokud odhlédneme od spekulací nad jejich existencí), že by se k nám UFO dostávalo zcela nepozorovaně tak často?

Nejrůznější badatelé tvrdí že ne, a tak se soustředili na další variantu: agrosymboly jako projev vysílaných signálů jiných planetárních civilizací.

Kruhy coby přenos myšlenek

Teorie vychází z toho, že lidé prý vysílají do vesmíru různé elektromagnetické nebo rádiové signály, aby upozornili na svou existenci. A nikdo nemůže vědět, jak se na jiné planetě nebo kdekoli ve vesmíru projeví.

Pokud by to bylo možné, může věc samozřejmě fungovat i obráceně. A výsledek? Projevem vysílaných signálů „jinoplanetníků“ by mohly být právě kruhy a obrazce v obilí!

Zároveň je tady však jiná teze: obrazce můžou být cílené a mít varovný charakter. Existuje dokonce teorie zvaná GAIA, jež předpokládá, že Země je jako celek živý organismus, a je tedy jako nemrtvá hmota schopná „komunikovat“ s ostatními živými organismy. Jak? No přece agrosymboly!

Varuje nás Země

Podle příznivců této myšlenky je nasnadě, že obrazců v obilí přibývá s náhlým technickým rozvojem civilizace. Naše planeta se varovnými signály brání a naznačuje lidem, že už toho bylo dost.

Záhadologové odkazují na nedávný úkaz ve Velké Británii, kde se objevil piktogram připomínající šroubovici DNA, složku velmi důležitou pro produkci dalších generací. Obrazec by tedy při troše fantazie mohl civilizaci varovat před blížící se sebezáhubou…

Možných vysvětlení je celá řada. Stejně zajímavé je také to, k čemu dochází, stoupnete-li si do středu obilného obrazce: ti, kdo do něj vešli, popisovali nezvyklý příval energie a až podivný pocit roztřesenosti

Dokument o kruzích v obilí najdete zde: