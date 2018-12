Budoucnost aviatiky? Letadlo ze Star Treku, které pohání iontový vítr

V podstatě každé letadlo na obloze má pohyblivé části, jako jsou vrtule, lopatky turbín a trysky, nehledě na hluk. Místo vrtulí nebo turbín je však toto lehké letadlo poháněno "iontovým větrem" - tichým, ale silným tokem iontů, které rozhýbou atomy nebo molekuly s elektrickým nábojem.

Letecký inženýr profesor Steven Barrett z MIT přiznal, že hlavní inspirací pro vývoj, byly scény ze Star Treku, které zachycují dokonalou plavbu obrovské vesmírné lodi Enterprise. Dodal, že patří k Trekkies, což je označení pro celosvětovou komunitu fanoušků oblíbeného sci-fi seriálu.

První pokus o let experimentálního letadla skončil špatně. Letadlo nedokázalo zastavit zkušební let a jeho premiéra skončila po 15 sekundách nárazem do stěny tělocvičny.

Vědci se však nevzdávají. Momentálně váží prototyp letadla s označením V2 zhruba necelé dva kilogramy s rozpětím křídel 5 metrů.

Steven Barrett si dobře uvědomuje, že jeho tým má před sebou ještě dlouhou cestu při zdokonalení konstrukce. Neodvažuje se odhadnout, za jak dlouho, a zda bude letoun sloužit k širokému využití. Cíl je ale jasný – vytvořit zcela tiché letadlo, které nebude závislé na fosilních palivech. Rozhodně tak de o nasměrování vývoje letectví.