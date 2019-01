Lemuří armageddon. Vyhynutí hrozí 90 procentům druhů

Lemuři obývají výhradně Madagaskar - ten je od jihovýchodního pobřeží Afriky asi 370 km širokou úžinou. Pravděpodobně ve druhohorách se postupně začal Madagaskar od Afriky oddělovat. Zpočátku mělká úžina překlenuta úzkými spojovacími šíjemi dovolovala do pozdního eocénu nebo raného oligocénu migraci fauny z kontinentu. Pak se úžina mezi Afrikou rozšířila, oddělila se od Madagaskaru také Indie a po více než 60 miliónu let se madagaskarská fauna vyvíjela samostatně.Ostrov začal být osidlován (kmeny malajsko-polynéského původu) asi před 2 000 lety a jeho nevyhnutelná proměna začala psát svůj vlastní příběh. Jeden příklad za všechny: záhy byl vyhuben byl obrovský lemur Megaladapis, který byl dle kosterních pozůstatků veliký jako osel a vážil 200 kg (dnešním největším druhem lemura je Indri - váží do 9,5 kilogramů). Přeživší lemuři jsou tak doslova žijící fosilie. (Wikipedie)