Lidé hloupnou. Naše inteligence se posledních 120 generací zhoršuje, tvrdí vědci

Průměrná inteligence lidí postupně slábne, tvrdí americký vývojový biolog.V odborném časopise Trends in Genetics to podle agentury DPA zdůvodňuje tím, že před mnoha tisíci lety, kdy se lidé ještě v malých skupinkách potulovali divočinou, byly intelektuální schopnosti pro přežití jednotlivce rozhodující.

Nicméně od počátků zemědělství, kdy lidé žijí ve větších společenstvích, je inteligence méně důležitá, tvrdí Gerald Crabtree z kalifornské Stanfordovy univerzity.

Starým Řekům bychom nestačili

Lidská inteligence prý závisí na 2 000 až 5 000 genech, které jsou podle Crabtreeovy studie velmi náchylné k

mutacím. Vědec se domnívá, že lidstvo za posledních 120 generací, tedy asi za 3 000 let, postupně "hlouplo".

Tvrdí, že kdyby za současným člověkem přišel na návštěvu obyvatel antického Řecka, byl by na tom host z minulosti co do inteligence lépe: údajně by měl více nápadů i lepší paměť.

Crabtree tvrdí, že kdo v dávné minulosti nepoužíval mozek, nedokázal si najít dostatek potravy nebo se chránit před nebezpečnými zvířaty. Přežívali jen ti nejchytřejší. To prý platilo až do rozvoje zemědělství, kdy lidé začali žít ve větších skupinách, kde díky solidaritě měli šanci i slabší jedinci. Podle Crabtreea spíše než inteligence na významu získala schopnost chránit se před nemocemi, které se vyskytují v lidských skupinách.

DPA připomíná, že Crabtree se svojí teorií odporuje studiím, podle kterých průměrný inteligenční kvocient člověka od začátku 20. století generaci co generaci roste.

Tak kde je tedy pravda? Co myslíte?

