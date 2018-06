Machu Picchu bylo zřejmě pohřebištěm velkého Inky. Pohřební komoru objevil obyčejný turista

Francouz odhadl stavbu na krytý vstup do nitra velké stavby a později dal o svém objevu vědět archeologům. Ti mu zprvu nevěřili, později se však přesvědčili na vlastní oči.

Zlatý poklad skrytý v zemi

Předběžný výzkum i později provedené elektromagnetické testy potvrdily, že se skutečně jedná o vstup do katakomb, zřejmě konkrétně do pohřebních komor. Podle analýz je uvnitř zřejmě skryto veliké množství drahých kovů, zvláště zlata a stříbra, kterých si Inkové cenili zvláště ze symbolických důvodů – považovali je za posvátné kovy slunce a měsíce. Francouzský archeologický tým pod vedením Thierryho Jamina se v letošním roce pouští do vykopávek ve městě.

Mocný král, který otřásal zemí

Kontext napovídá, že katakomby jsou zřejmě hrobkou, a pokud můžeme soudit podle pokladu, který se uvnitř nalézá, leží zde pravděpodobně dokonce člen královské rodiny. Okamžitě se vyrojily spekulace, že by tu mohlo odpočívat i tělo Inky Pachacutiho, jednoho z nejvýznamnějších králů této andské říše, který se jmenoval celým jménem Pachacuti Inca Yupanqui a jehož jméno znamená v kečuánštině „ten, který otřásá zemí.“

Vláda Pachacutiho, prvního historicky doloženého Inky, spadá do poloviny patnáctého století a byl to právě on, kdo proměnil do té doby nepříliš významný horský státeček v supervelmoc. Během jeho vlády navázali Inkové aliance s ostatními kmeny a začala vznikat slavná infrastruktura, kterou byli Inkové pověstní: špičkové mosty, cesty, chrámy, ubytovny apod.

Zároveň probíhala pod jeho vedením imperiální expanze, během níž si podrobil množství kmenů, včetně vzdálených končin u posvátného jezera Titicaca. Do Pachacutiho doby spadá i rekonstrukce hlavního města Cuzca a stavba slavného slunečního chrámu Coricancha, který měl být celý pokryt zlatými pláty, takže zářil jako bůh, kterému byl zasvěcen.

Živí mrtví

Naděje francouzského týmu na to, že objevili hrobku tohoto mocného krále, trochu kalí historická fakta, podle nichž králové měli své vyhrazené místo posledního odpočinku přímo v Cuzcu. Staří kronikáři totiž líčí, že poté, co král zemřel, bylo sice jeho tělo nabalzamováno a provedly se pohřební obřady, nicméně vládce ani po smrti neopouštěl královský palác, půda, vesnice, konkubíny a otroci, které za života získal, zůstávali i nadále jeho, a jeho syn a následník si proto musel vystavět nový dům a získat nové bohatství. Královské mumie hrály důležitou roli v náboženském systému, který stál na kultu předků, a během velkých svátků se vynášely ven, aby se mohly účastnit oslav. Jejich potomci je často navštěvovali a radili se s nimi.

Mumie inckých králů byly objeveny v polovině šestnáctého století, nejprve byly vystaveny a potom tiše pohřbeny. Počátkem 21. století podnikli dva archeologové pokus je najít, ale jediné, co objevili, byla prázdná krypta. Podle současných archeologů byli mrtví Inkové pohřbeni přímo v nemocnici, kde předtím vystavili jejich těla, a během pohřbu se ostatky pomíchaly, takže jejich identifikace nadále nebyla možná. Jamin však tvrdí, že Machu Picchu vzniklo za Pachacutiho vlády a v historických pramenech údajně existují náznaky, že Pachacuti mohl být pohřben právě zde.

Klíčový objev nebo honba za pokladem?

Pochybnosti však mají zřejmě i peruánské autority a místní odborníci. Některé velké deníky, např. El Comercio, tvrdí, že francouzský tým je jen banda hledačů pokladů, kteří se nezastaví ani před poničením archeologické lokality. La República pak citovala vynikajícího peruánského archeologa Luise Guillerma Lumbrerase, který odmítá nechat Machu Picchu rozkopat jen proto, „že na to někdo dostal chuť“.

Celá záležitost je samozřejmě v Peru horkým tématem, které vzbuzuje i množství nacionalistických vášní, takže uvidíme, jak se bude celá záležitost vyvíjet dál. Bližší informace o projektu lze najít na oficiálních webových stránkách http://www.machupicchu-2012.com/.

