Mamutí stromy rostou i v Česku. Kde gigantické sekvojovce najdete?

Sekvojovce obrovské nebyly kdysi tak vzácné jako dnes. Tyto jehličnany prožívaly svůj "boom" v druhohorách v období křídy. Zhruba v polovině 19. století jej objevili Evropané a jeho semena se začala na náš kontinent záhy dovážet. Naštěstí lidé brzy pochopili, že jde o vzácný strom, který je třeba chránit, a tak nebyl těžen a tam, kde rostl, vznikaly parky a rezervace.

Americký velikán roste i v Evropě

Impozantní strom vyrůstá do výšky až 80 metrů. Dnes ho najdete jen ve vyšších nadmořských výškách - mezi 1500 až 2500 m nad mořem - na západních svazích Sierry Nevady v Kaliforni. Sekvojovec se však od svého objevení vysazoval jako okrasná dřevina, a dokonce ho najdete i v Česku.

Dva sekvojovce u nás rostou v Ratměřicích v okrese okres Benešov a jejich výška je kolem 40 metrů - takže mají ještě co dohánět. Jsou nejvyšší v Česku a jejich věk se odhaduje na 150 let. Oba stromy vysadil hrabě Chotek a jsou památnými stromy.

Další jedinec roste v obci Chabaně (část obce Břestek) v okrese Uherské Hradiště. Tento strom je vysoký "jen" 32 metrů a obvod jeho kmene je přes 6 metrů. Byl zřejmě vysazen hrabětem Zikmundem II. Berchtoldem. Věk se odhaduje na 170 až 270 let. Z původně vysazených tří stromů přežil jen jediný. Ten byl navíc v roce 1972 zasažen bleskem a podélně praskl. Prasklinu ochranáři vyzdili a stromu se podařilo zregenerovat.

Dalším mamutím stromem u nás v Česku je ten v obci Kravsko ve Znojemském okrese. I ten je vysoký kolem 30 metrů. A poslední dva exempláře najdete v Praze v Kunraticích. V lesní školce v Kunratickém lese tu rostou dva mamutí stromy.

Co o nich nevíte

Sekvojovce obrovské se dožívají nepředstavitelného stáří - 2 000 až 3 000 let. Přesto nejsou první - borovice osinatá se dožívá až 4 700 let. Nejstarší jedince ale nepoznáte podle výšky nebo mohutnosti. Navíc většina dospělých sekvojovců vypadá, jako by jim odumřel vrchol - dodnes se neví, co je vlastně příčinou. Pravděpodobně jde o poškození bleskem, ale nebo jde o zhoršenou schopnost čerpat vodou ze země do takové výšky a nebo je příčina úplně jiná. Vzhledem k tomu je často přerůstají jejich příbuzní - sekvoje vždyzelené.

Největší sekvojovec se jmenuje Generál Sherman a žije Sequoia National Park v Kalifornii. Jde o úctyhodný organismus - vysoký 83,8 metrů a obvod kmene má přes 30 metrů. Tento gigant stejně jako ostatní obrovské sekvojovce vyklíčil před několika tisíci lety z malinkého semínka. Nyní váží přes 2 000 tun. Dokážete si vůbec představit celý jeho příběh?

