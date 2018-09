Přelomový objev: Mars není mrtvý. Spleť kanálů ukazuje na nedávné povodně

Informoval o tom dnes na svém internetovém serveru časopis cience. Tyto geologické útvary jsou snadno viditelné na povrchu planety, ale vědci dlouho nebyli schopni je zjistit také v podzemí. Umožnilo jim to až teď využití radarového senzoru, jehož signál může proniknout pod pevný povrch. Radar je umístěn na palubě sondy Mars Reconnaissance Orbiter, která Mars obíhá.

Co skrývá Mars?

Tým vědců ve spolupráci s americkým ústavem Smithsonian vytvořil trojrozměrnou mapu rovinatých oblastí podél rovníku planety a kanálů pod povrchem. Jde tak o možný důkaz záplav z dob, kdy byl Mars podle dosavadních odhadů studený a suchý.

Koryto Ma'adim Vallis bylo vyhloubeno tekoucí vodou v oblasti kráteru Gusev (horní kráter, který dosahuje průměru 170 kilometrů). Zdroj: NASA

Obrovské záplavy, po kterých zůstala téměř 1000 kilometrů dlouhé říční koryto, sužovaly Mars poměrně nedávno - před méně 500 miliony lety (kanály překryla láva, kterou vědci identifikovali jako ne starší než 500 milionů let). V lidské perspektivě je to nepředstavitelně dávno, ale v životě Marsu je tomu jinak - sám je starý asi 4,5 miliardy let. Vědci se proto domnívají, že je Mars stále geologicky aktivní planetou.

Analyzovala se oblast pod marsovskou planinou Elysium Planitia, která leží na severní polokouli kousek od rovníku. V oblasti se nachází mnoho malých sopek, jde o docela významnou vulkanickou oblast rudé planety. Vědci považovali rudou planetu za neaktivní - 3 miliardy let se podle nich na ní neděly žádné geologické procesy.

"Zjistili jsme, že vodní zdroj těchto obrovských záplav se nacházel hluboko pod povrchem. Na po vrch se tato voda dostala díky tektonicvkým prasklinám," vysvětluje Gareth Morgan ze Smithsonova institutu.

Záhada vody na Marsu

Přítomnost vody na Mrasu už byla potvrzena. Sonda Opportunity, kterou americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) poslal na Mars, našla zatím nejpádnější důkaz minulé přítomnosti vody na "rudé" planetě. Je jí žíla sádrovce, minerálu usazeného vodou, vystupující z dávné horniny.

I marsovksá sonda Curiosity se snaží na Mrasu vodu najít. Americké vozítko našlo po sedmi týdnech na povrchu Marsu oblázky. Vědci je považují za důkaz, že na této planetě kdysi mohla být tekoucí voda a tedy podmínky vhodné pro vznik života. "Vědecký tým se shodl na tom, že je unášel silný vodní proud," řekla tehdy novinářům Rebecca Williamsová. Na konečné závěry o možné existenci života je zatím příliš brzy, vědci ale připouštějí, že díky nálezu stop vody je hypotéza o "živém Marsu" zase o něco aktuálnější. "Otázka obyvatelnosti jde daleko za toto prosté pozorování vody na Marsu," zdůraznil Grotzinger. "Každopádně je ale voda místem, kde se mikroorganismy mohly vyvíjet."

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: