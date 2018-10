Město v Číně chystá místo lamp rozsvítit umělý měsíc

Přinést světlo do nocí pohleceného Čcheng-tu by měla družice se speciálním pokrytím pro odraz světla a se slunečními panely. Soukromá společnost slibuje, která svůj odvážný projekt představila, slibuje, že se tak výrazně sníží náklady na elektrickou energii, protože rapidně klesne nutnost využívání pouličních lamp.

Osvětlení by mělo být podle odhadů až osmkrát silnější než záře skutečného Měsíce, a to pro plochu o průměru 10 až 80 kilometrů. Zároveň by nemělo být tak silné, aby zasahovalo do nočních aktivit volně žijících živočichů.

Autoři projektu věří, že náhradní měsíc vyvolá vysoký zájem cizinců, což by posílilo turismus v provincii provincie S’-čchuan. Technologie je prý už několik let testována a projektanti tvrdí, že družice bude připravena k cestě na oběžnou dráhu už v roce 2020.

Čcheng-tu by nebylo první, kdo se snaží využít síly slunečních paprsků. Mluví se o tom, že zrcadlové zařízení k odrazu světla se využívalo už ve starověkém Egyptě.

Výhody hry se světlem znají i v norském městě Rjukan, které je hluboko v údolí, a to tak, že se sem v zimě v minulosti nedostalo sluneční světlo několik měsíců. Což obyvatelé v roce 2003 vyřešili třemi počítačem řízenými zrcadly, která jsou nyní instalována na vrcholu blízké hory. Celý den sledují pohyb slunce a odrážejí paprsky přímo na náměstí Rjukanu.

V 90. letech minulého století zase tým ruských kosmonautů ze stanice Mir zkoušel osvítit noční polokouli vesmírným zrcadlem o průměru 25 metrů, které bylo připevněné na zásobovací lodi Progress M-15. Úspěšně byla osvícena část Evropy od Toulouse přes Německo, Česko až do středního Ruska. Osvětlená plocha měla průměr 4 km.

V roce 1999 měl být pokus zopakován. Rusové s ním však měli tentokrát mnohem ambicióznější plány, což vyvolalo obavy o světelné znečištění, které narušuje život nočních zvířat i astronomické pozorování. Tvůrci projektu nakonec nesehnali dostatek financí na další pokus.

I u finální realizace projektu náhradního měsíce v Čcheng-tu se spekuluje, zda se sežene dostatek peněz, a zda Číňané získají všechna povolení od úřadů. Rozhodně jde ale o zajímavý nápad na využití zdrojů vesmíru.