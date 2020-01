Na Klokaním ostrově zachraňují koaly, které vyvázly z ohnivého pekla

Klokaní ostrov (Kangaroo Island) je po Tasmánii a Melvillově ostrově třetím největším ostrovem Austrálie. Právě sem putují všechny zraněná zvířata zachráněná na pobřeží Jižní Austrálie. Většinu z nich tvoří koaly. Vačnatci potřebují okamžitou nemoc, a tak je záchranáři místo jmen označují pouze čísly.

Mezi nimi je i koala s číslem 64, která byla před pár dny přivezena s popáleninami na všech čtyřech tlapách. Okamžitě po příjezdu dostala uklidňující injekci, aby následně mohla být na chirurgickém stolu vyšetřena a následně její rány ošetřeny.

„Léčí se pěkně,“ pochvaluje si veterinář Peter Hutchison a vysvětluje, že koala se v provizorní nemocnici zotavuje už pár dní.

Ne všechny koaly však měly takové štěstí jako ta s číslem 64. Mnoho z nich se na ostrov dostalo v tak těžkém stavu, že veterináři neměli jinou možnost než jim vpíchnout injekci, vedoucí k pokojné eutanázii.

Steven Selwood, vedoucí záchranářského veterinárního týmu v jižní Austrálii, říká, že před letošním požárem bylo na kontinentu asi 46 000 koal. Nyní se odhaduje, že jich zbývá už jen 9000.

„Zdejší požáry byly obzvlášť divoké a postupovaly mnohem rychleji než na jiných místech, proto je v přírodě tolik zraněných zvířat,“ vysvětluje Selwood.

Australská ministryně životního prostředí Sussan Ley se obává, že v důsledků australských požárů se koaly dostanou mezi ohrožené druhy.

Klokaní ostrov je jediným místem v Austrálii, kde se vyskytovala populace koal zcela bez výskytu chlamydií. Tato pohlavně přenosná infekce nalezená také u lidí je pro koaly naprosto fatální. Antibiotika u nich nezabírají a většina z nich ve velkých bolestech umírá.

I z toho důvodu byl Klokaní ostrov doposud místem, které zajišťovalo těmto zvířatům naději na budoucnost. Nyní je však polovina ostrova zničena požárem, z toho 80 % míst ideálních pro život koal.

Otázkou zůstává, co bude dál se zvířaty, až se zotaví. Na odpověď je však příliš brzy. Nyní se veterináři plně soustředí na to, aby zachránili co nejvíc životů. A zvířata, která se již pomalu zotavují, mezi nimiž je i koala s číslem 64, musejí zůstat v kleci. Zatím totiž pro ně není místo, kam by se mohli vrátit.