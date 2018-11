Na kolech nad Svatým Mořicem: od singltreku k třítisícovkám

Svatý Mořic (Sankt Moritz), ikona švýcarské turistiky, už dávno není jen luxusním útočištěm aristokratů a boháčů. Okolí města, položeného v impozantní nadmořské výšce 1820 metrů, má mimořádné kvality co do krajinné krásy a navíc je pro sportovce dobře zpřístupněné. Vezmete-li si na výlet do Horního Engadinu, jak se toto území nazývá, také horské kolo, dozajista nebudete litovat.

Houpy hou po singltreku ráno…

Nejhustší pavučina přehledně značených moutainbikových tras v okolí Svatého Mořice se rozprostírá na svazích štítu Piz Nair (3056 m n. m.) západně od města. Od roku 2013 je pro cyklisty lanovkou přístupný i samotný vrchol, odkud vede dolů několik tras, ale pro začátek možná vezmete zavděk něčím jednodušším.

Stačí vyjet i s kolem pozemní lanovkou na stanici Corviglia (2486 m) a pustit se na tzv. Flow Trail. Ten se vlní jako úzká cestička v neustále mírném sklonu po travnatých pláních dolů v délce necelých čtyř kilometrů a má charakter singltreku: žádné příliš strmé pasáže, zato neustálé – a někdy pěkně prudké – změny směru. Vidlicím nenecháte odpočinout, trasa je vedena v na sebe navazujících táhlých „boulích“.

Při zastávkách oči pohladí majestátní silueta štítu Corvatsch (3451 m n. m.) naproti přes údolí. Flow Trail bude bavit vás i vaše děti a projedete jej přibližně za půl hodiny. Cíl je u zastávky horské dráhy Chantarella (2006 m n. m.). odkud snadno sjedete dolů do Svatého Mořice po silničce.

… a odpoledne něco většího

Pojmete-li nenáročný Flow Trail jen jako rozcvičku na pořádný horský výlet, doporučujeme se poté přesunout do pár kilometrů vzdálené Silvaplany (1815 m n. m.) a vyrazit na okruh zvaný Septimer-Tour, při němž překonáte tři horské průsmyky, ujedete 50 kilometrů a nastoupáte téměř 1500 výškových metrů.

První třetina trasy vede sice po asfaltu, ale procházka růžovým sadem to není – úvodní stoupání na známý Julier Pass (2284 m n. m.) je hlavně zpočátku pěkně strmé. Po nádherném, panoramatickém sjezdu do Bivia vás bude čekat nejnáročnější, také však nejkrásnější úsek okruhu, totiž překonání průsmyku Septimerpass, který je s nadmořskou výškou 2310 m nejvyšším bodem trasy. Tady pojedete po horských stezkách, stejně jako v následujícím, technicky náročném a prudkém sjezdu do vesnice Casaccia.

Třetí kopec, z Casaccie po silnici na sedlo Malojapass (1815 m n. m.) je možná papírově nejsnazší, ale to olovo v nohách… A pak se před vámi konečně opět otevře široké údolí Horního Engadinu a zbytek trasy do Silvaplany už ubíhá bez větších problémů. Značení tady vede po šotolině po jižním břehu velkých jezer Silsersee a Silvaplanersee, ale pokud byste měli pocit, že toho už bylo opravdu dost, můžete okruh dorazit snáze i po silnici.

Příprava se vyplatí

Nabídka MTB tras je v okolí Svatého Mořice samozřejmě mnohem širší, má celkovou délku přes 400 kilometrů a tak i po týdnu budete mít pořád co objevovat. Plánujete-li při cyklotúrách využít lanovky v oblasti Corviglia - Piz Nair, což řadu výletů značně usnadní, může přijít vhod nabídka asi stovky participujících ubytovacích zařízení v oblasti. Při tomto druhu ubytování totiž získáte volné jízdenky na horské lanovky v celém Horním Engadinu, a to již při pobytu od dvou nocí.

Před odjezdem do Svatého Mořice doporučujeme strávit pár chvilek nad výborně propracovanými webovými stránkami oblasti (www.engadin.stmoritz.ch), kde najdete mj. detailní popis mnoha MTB tras včetně výškových profilů, map a videosekvencí. Tyto parametry si můžete stáhnout do mobilu nebo jiného komunikátoru a s tím pak v terénu pracovat.

Doprava

Cesta autem z Prahy do Svatého Mořice měří 660 kilometrů a vede přes Mnichov a Landeck. Pro dopravu po oblasti lze využít mj. sítě proslulých horských železnic, které provozuje společnost Rhätische Bahn.

Užitečné informace, tipy a rady pro Vaší cestu naleznete také v českém jazyce na www.MojeSvycarsko.com