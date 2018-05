Nejlepší VIDEO sopky všech dob: 30 metrů od žhnoucího kráteru

Název článku není žádné vychloubání - přesně tak se totiž video opravdu jmenuje: "The most incredible volcano video of ALL time". Nazval ho tak jeho autor, Geoff Mackley, muž, kterého vidíte většinu času ve videu. Až se na tento krátký snímek podíváte, asi s námi budete souhlasit, že ani moc nepřeháněl:

Jak takové video vznikne? Mackley to na svém webu popisuje: "Já, Bradley Ambrose a Nathan Berg jsme se vydali k sopce Marum na ostrově Ambryn (Vanuatu). Výprava trvala 35 dní, celou dobu jsme přitom bojovali s počasím. Byli jsme první lidé, kteří se ke slavnému lávovému kráteru dostali tak blízko. Panovalo tam neskutečné vedro, že jsme 30 metrů od lávy vydrželi stát jen 6 sekund. S pomocí speciálního oblečení a dýchacích přístrojů jsme se však u kráteru mohli fotit a filmovat asi 40 minut…"

Novozélandský kameraman, fotograf a režisér je autorem stovek fantastických videí, sopky přitom patří mezi jeho nejoblíbenější objekty. Specializuje se na natáčení za extrémních podmínek - fotí bouřky, požáry, povodně. Jeho práce oslovila i několik televizních stanic, za největší úspěch považuje vlastní seriál "Dangerman" vyrobený pro Discovery Channel. Roku 2010 málem zemřel, když při natáčení spadl do kráteru aktivní sopky.

