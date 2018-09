Nejnavštěvovanější mrtví světa. A kde je Michael Jackson?

Za jakou osobností byste se vypravili na hrob? V popularitě navštěvovaných hrobů vedou spisovatelé, zpěváci a také herečky.

Oscar Wilde

Nejslavnější světový hřbitov, pařížský Pere Lachaise, je plný náhrobků slavných osobností. Jen málo hrobů je ale navštěvovanějších než ten, kde odpočívá Oscar Wilde.

Slavný irský spisovatel sem byl umístěn poté, co mu vypršela nájemní smlouva jiném francouzském hřbitově v Bagneux. Tam měl hrob pronajatý jen dočasně a poté, co smlouva skončila, byl přemístěn na hřbitov v centru Paříže.

Dodnes se na jeho hrob chodí podívat stovky fanoušků denně, mezi oblíbené zvyky patří předčítání z jeho knih přímo před hrobem. Padesát let poté, co Wilde zemřel, byly do hrobu uloženy i ostatky jeho dlouholetého přítele Roberta Rosse.

Náhrobek zdobený polibky navrhl a vyrobil známý americký sochař Jakob Epstein. Hrob Oscara Wildeho má na hřbitově číslo 10.

Bruce Lee

Muž, který udělal z bojových sportů umění. To byl Bruce Lee. Záhadný od narození až po smrt, inspiroval spoustu následovníků a k jeho odkazu se hlásí většina herců, kteří kdy o akční filmy zavadili. Sice se narodil v San Francisku a zemřel v Hongkongu, hrob má však v Seattlu. Konkrétně na hřbitově Lakeview Cemetery.

Vynálezce bojového umění Jeet Kune Do a současně jediný člověk, který kdy porazil Chucka Norrise, zde byl pohřben na přání své rodiny, která v Seattlu žila. Jeho hrob je poutním místem fanoušků bojových umění z celého věta, například roku 2003 k němu dorazili tři mongolští vyznavači kung-fu po 5 000 kilometrů dlouhé pouti. Chtěli tak svou vlastní trpělivostí a silou oslavit mistra všech mistrů. Cesta jim trvala sedm měsíců a spotřebovali během ní každý pět párů bot. Už jen to je pádný důvod, proč by se měl Bruce Lee objevit v tomto seznamu.

Mark Twain

Otec Toma Sawyera a Huckleberryho Finna je v Americe dodnes jedním z nejčtenějších autorů. Roku 2010 uplynulo 125 let od doby, kdy napsal svůj nejslavnější román. Od ledna 2010 vypuklo na hřbitově Woodlam v Elmiře u New Yorku naprosté šílenství. Davy fanoušků, které putovaly k hrobu Samuela Clemense, jak se Mark Twain ve skutečnosti jmenoval, zaskočily všechny.

Správci hřbitova museli vybudovat nové orientační cedule směrující návštěvníky k hrobu, davy funebrálních turistů jinak bloudily naštvaně po pozemku.

Správa musela také o několik míst zvětšit parkoviště před hřbitovní branou. Od té doby se situace výrazně zlepšila, ale i letos spisovatelův hrob navštívilo asi 3 000 fanoušků. Samuel Clemens leží v hrobě číslo 8.

Frank Sinatra

Frank Sinatra měl všechno, aby se stal hvězdou první velikosti: jedinečný hlas, charisma a pletky s milenkami i mafií. Přestože většinu života prožil v Hobokenu, dožil v Palm Springs.

Tam, uprostřed nádherné kalifornské přírody je i pohřben. A protože vedl netradiční život, byl i netradičně pohřben – do hrobu si po vzoru egyptských faraonů vzal věci, které považoval za nejdůležitější. Byl pohřben za lahví whiskey Jack Daniels a kartonem cigaret Camel.

Leží s nimi na hřbitově Desert Memorial Park. Na náhrobku má vyrytý nápis se slovy z jedné své písně: “The best is yet to come.” neboli „to nejlepší na mě teprve čeká…“ Na hrobě jsou vždy také dvě americké vlajky, které ukazují, které zemi dal Sinatra své srdce.

Princezna Diana

Anglická princezna Diana byla za života miláčkem nejen své vlasti, ale vlastně celého světa. Její popularita pokračuje v nezmenšené míře i po smrti.

Je pohřbená na rodinném hřbitově rodu Spenserů v Althorpu v New Hampshire. Toto místo není veřejnosti přístupné, hrob leží na malém ostrůvku Round Oval Island. Tady je její hrobka zcela opuštěná a kromě rodiny černých labutí, které zde hnízdí, ji nic neruší.

Smyslem tohoto vzdáleného hrobu bylo pokračovat v legendě princezny Diany. Na podobné ostrůvku měla žít mýtická Dáma z jezera, která dala králi Artušovi legendární meč Excalibur.

Dianin hrob má vytvářet podobnou legendu – o princezně, která chtěla změnit svět. Hrob je přístupný jen jedenkrát ročně, na jediný letní den. To se návštěvníci mohou projít alejí 36 bříz, které vedou k hrobu. Každá symbolizuje jeden rok v životě princezny.

Marilyn Monroe

Oč pompéznější život vedla, o to skromnější hrob měla. Když roku 1962 zemřela, byla sexuálním symbolem Ameriky a vlastně v téhle roli vydržela dodnes. Hroby ale nejsou zdaleka tak stabilní jako sláva; hereččina hrobka je už několik let na prodej přes aukční portál eBay. Zatím se však nenašel nikdo, kdo by o ni projevil zájem. Máte-li ho vy, najdete ji na losangeleském hřbitově; vyvolávací cena je 4,6 milionu dolarů.

Americké bulvární časopisy tvrdí, že jediný, kdo o její koupi přemýšlel, byl majitel Playboye Hugh Hefner. Hrobka leží v části vyhrazené hollywoodským celebritám, říká se jí Corridor of Memories. Kromě božské Marilyn tam návštěvníci fotí hroby Deana Martina nebo Trumana Capoteho. Herečka má dodnes spousty fanoušků – denně jí nosí tucty rudých růží.

Jim Morrison

Jak žil, takový má hrob. Jim Morrison byl rebelem tělem, duší i kytarou. Ani jeho smrt nebyla jednoznačná, stejně jako většina věcí, do nichž se pustil. Jako oficiální příčinu smrti tehdy sice lékaři prohlásili srdeční zástavu, ale většina svědků tvrdí, že se Jim předávkoval drogami. Kdo ví.

Skončil však na pařížském hřbitově Pere Lachaise, jen pár metrů od jiných slavných, kteří jsou zde pohřbeni, Že bude pohřben kousek od skladatele oper Georgese Bizeta, by určitě pokládal za parádní fór.

Francouzi občas s nelibostí snáší, že ze všech slavných, kteří jsou zde pochováni, je právě Morrisonův hrob navštěvován nejvíc. S fanoušky svérázného hudebníka má personál hřbitova pořádné problémy – rádi hřbitov mění tak, aby jim Jima co nejvíc připomínal.

Není výjimečné, že se na cizích hrobech objevují nasprejované šipky s nápisem „Tudy k Jimovi!“

Elvis Presley

Král. Legenda. Smažka. Ať už se Elvis Presley označuje jakkoliv, do srdce fanoušků se zapsal nesmazatelně. Zemřel roku 1977 a byl pohřben v mauzoleu na hřbitově Forest Hills v Memphisu. Když se fanatičtí uctívači jeho památky pokusili hrob v noci vykopat a tělo ukrást, rozhodli se správci zpěvákovy pozůstalosti, že ostatky přesunou do Gracelandu. Tam leží dodnes.

Prohlídka hrobky je součástí návštěvy Gracelandu a jedním z významných zdrojů finančních příjmů Memphisu. Každoročně ji podnikne přes 600 tisíc návštěvníků, což znamená pro rozpočet zisk příjemných 150 milionů dolarů. Správci hřbitova mají s návštěvníky jediný větší problém – spousta z nich nevěří, že Elvis zemřel. Ale ani to jim nebrání nosit mu na hrob drobné i větší pozornosti…

William Shakespeare

Shakespeare je nejen nejúspěšnějším spisovatelem světa (Rowlingovou nepočítaje), ale také literátem, na jehož hrob se jezdí podívat nejvíc návštěvníků. Jeho hrob leží ve Stratfordu nad Avonou, tam kde prožil většinu života. Shakespeare byl pohřben před oltářem v kostele Holy Trinity Church pouhé dva dny po smrti. Před rokem 1623 vznikl památník, který hrobu dominuje. Shakespeare na něm byl vyobrazen při psaní a plaketa na něm jej srovnává s jinými mistry pera – Homérem, Sokratem a Vergiliem.

Už méně známý je fakt, že Shakespeare musel za privilegium být pohřben na tomto místě zaplatit. Naštěstí byl za života natolik úspěšný, že mohl 440 liber zaplatit, aniž by přišel na mizinu.

Michael Jackson

A máme tu vítěze. Michael Jackson, král popu, přitahoval pozornost za života a přitahuje ji i po smrti. Jeho tělo bylo oficiálně uloženo teprve v polovině roku 2009 na kalifornském hřbitově The Forest Lawn.

Jeho rodina dělala dlouhou dobu s místem hrobu velké tajnosti – aby nebylo místo posledního odpočinku mekkou turistů, nebyl hrob dokonce ani označen zpěvákovým jménem. Zpěvákovi fanoušci přesto prochodili hřbitov křížem krážem a měli stovky tipů, který z neoznačených náhrobků by mohl patřit Michaelovi.

Teprve později se ukázalo, že hrob leží ve Velkém mauzoleu, do něhož mají přístup pouze lidé, jejichž příbuzní jsou zde pohřbení.

Fanoušci se už několikrát pokusili do mauzolea proniknout, ale zatím jim to nikdy nevyšlo. Několik jich dokonce tvrdí, že hrob na vlastní oči viděli, ale zřejmě se jedná o pouhé spekulace.

Zpěvákova rodina všechny navnadila, když v létě 2010 slíbila, že mauzoleum zpřístupní – ale ukázalo se, že to byly jen sliby. Dál než k branám mauzolea se zatím nikdo nedostal…

Proč tedy řadíme hrob Michaela Jacksona mezi ty nejnavštěvovanější? Může za to jeho potenciál: odhady tvrdí, že pokud by byl otevřen pro veřejnost, ročně by ho navštívilo přes 1,5 milionu fanoušků. A to je příležitost, kterou si žádný schopný obchodník nenechá utéct…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: