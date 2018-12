Nejžhavější déšť v dějinách: když prší horká voda

„Teplý letní deštík“ může být velice příjemný. Ale jak teplá vlastně dešťová voda může být? Na tuto otázku přinesl odpověď minulý týden, kdy v Mohavské poušti pršel déšť o teplotě 46,111 stupňů Celsia. To je přibližně stejná teplota, jakou má nejvřelejší voda, která teče z vodovodního kohoutku.

Stalo se to 13. srpna v městečku Needles v Mohavské poušti. Poté, co zde přes den vládlo rekordní vedro, přišla malá ale silná bouře. Teplota deště, který z ní napršel, přesáhla vše, co kdy meteorologové naměřili. Polde Dr. Jeffa Mastere z webu Weather Underground to překonalo i dosavadní nejteplejší déšť. Zatím nejvyšší naměřená teplota deště byla zaznamenána 5. června letošního roku v Mecce (42 stupňů Celsia) a 10. června roku v Maroku.

Podle místních meteorologů byly podmínky pro tento výjimečný přírodní úkaz zcela ideální. Spojilo se několik faktorů, které dohromady stvořily déšť, který opravdu pálil. Tento déšť vznikl za tak výjimečných podmínek, že pokořil ještě jeden rekord. V době, kdy bouře propukla, byla vlhkost vzduchu pouhých 11 procent – což je zdaleka nejnižší hodnota, za jaké pršelo.

Na obyvatele městečka Needles však horký déšť neměl příliš velký vliv; díky kombinaci různých faktorů (především nízké vzdušné vlhkosti) naprostá většina kapek vůbec nedopadla na zem…

