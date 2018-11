Nejznámější fotografie National Geographic jsou na prodej. V prosinci si je můžete koupit na aukci

Fotografie a ilustrace se budou dražit v aukční síni Christie's a očekává se, že zájemci za ně zaplatí až 3 miliony dolarů.

National Geographic na svých stránkách zachytil a představil nepřeberné množství vědeckých expedic, objevů z mnoha oborů a oblastí - to vše za více než 100 let. Za tu dobu shromáždil sbírku 11,5 milionů fotografií a originálních ilustrací.

A právě fragment z obrovského archivu National Geographic Society - 240 snímků a ilustrací (pocházejících z let 1800 až do současnosti) - se bude dražit ve věhlasné aukční síni. Akce The National Geographic Collection: The Art of Exploration startuje 6. prosince a podrobnosti budou zveřejněny během listopadu.

Aukce se koná v souvislosti se 125. výročím NG. Dražená díla budou odrážet fantastickou historii časopisu a jeho význam pro mnoho vědních oborů - geografii, archeologii, přírodní vědy - a pro ochranu přírody a kulturního dědictví.

Výtěžek by měl putovat NG Society na financování propagace a provozování archivu a také na podporu začínajících fotografů a umělců.

Co si můžete koupit?

Mezi 240 draženými předměty bude také nejslavnější fotografie National Geographic: afghánská dívka s neuvěřitelně krásnýma očima. Třináctiletou Afghánku Šarbat Gula zachytil fotograf během sovětské invaze v Afghánistánu - Šarbat před ní se svou rodinou prchla do Pákistánu. Tento snímek by mohl vynést 8 000 až 12 000 dolarů. Fotograf Steve McCurry pro aukci vytvořil speciální výtisk. Část výtěžku poputuje organizaci Afghan Girls' Fund.

Dalším významným kouskem sbírky je portrét admirála Roberta Pearyho během expedice na severním pólu v roce 1908 nebo snímek rozzuřeného lva v Jihoafrické republice nebo tvář domorodce z Papuy-Nové Guineje.

Na aukci se budou dražit také malby a kresby - třeba ta, která zachycuje historický výjev s bojujícími piráty od N.C. Wyetha nebo ilustrace znázorňující Zemi z pohledu z Měsíce od Charlese Bittingera. Sbírka několika desítek obrázků od Edwarda Curtise a kniha The North American Indian by měla vynést až 900 000 dolarů - předpokládá se totiž, že patřila Alexandru Grahamu Bellovi.

Některé dražené snímky nebyly ještě nikdy publikovány - například obrázky Antarktidy od Herberta Pontinga. Máme se tedy na co těšit.

