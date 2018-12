Obklopeni elektrospotřebiči: Co s nimi, když doslouží?

Mnozí si s tím stále hlavu nelámou, a tak není neobvyklé potkat starou televizi pohozenou u kontejnerů, v horším případě někde u lesa. Přitom můžeme využít sběrných dvorů nebo také míst zpětného odběru elektrospotřebičů. Stará mikrovlnka, která už neohřeje ani zbytky od oběda, tu může naposledy zazářit. Tady je rozebrána a část materiálu je znovu využita pro výrobu dalších spotřebičů.

A když už jsme u mikrovlnky - přemýšleli jste někdy nad tím, z čeho je ta vaše vyrobená? Víc než polovina je ze železa, asi 57 %. Dalším významným prvkem je sklo s 16 % a plast z 12 %. Všechno se dá znovu využít a nezatěžovat tolik životní prostředí.

Navíc v některých elektrospotřebičích jsou škodlivé látky, se kterými si sami neporadíte a které by při neodborné manipulaci mohly poškodit buď vaše zdraví, nebo ohrozit vaše okolí. Pokud ale přesto do útrob nějakého spotřebiče toužíte nahlédnout, raději se vydejte například do libereckého science centra iQLANDIA. Tam si každý víkend v expozici Věda v domě pod odborným vedením můžete zkusit rozebrat domácí spotřebiče do posledního šroubku.

Když do iQLANDIE přijedete o víkendu od 19. do 21. září na roadshow Recyklatorium s některým vaším dosloužilým spotřebičem, získáte slevu na vstupném. Září ve jménu recyklace jen o týden později pak v centru vyvrcholí zahájením výstavy Brána recyklace. Více najdete na webu www.iQlandia.cz.