OBRAZEM: Bílé útesy u Doveru se rozpadají. Pád hmoty velké jako fotbalové hřiště

Anglie má několik nejdůležitějších symbolů: královskou rodinu, parlament a také bílé Doverské útesy. Angličané je od počátku své historie chápou jako hradbu, která tvoří hranici ostrova, zeď, kterou doposud žádný nepřítel nepřekonal. Až teď je porazila příroda.

Křídové útesy se táhnou prakticky po celém obvodu Anglie, ale právě u Doveru jsou nejkrásnější. Každoročně se útesy zmenší asi o jeden centimetr, hlavně kvůli erozi. Občas se ale stane, že se uvolní větší kus skály a ta se zřítí do moře. V poslední době se to naposledy stalo roku 2001 a pak letos.

Bílé útesy v hrabství Kent byly zasažené letošním mrazem a deštěm. Počasí způsobilo sesuv bílé křídy a způsobilo tak krásnou i děsivou podívanou zároveň. Příčina je stejná, jako když praskne láhev s vodou: křída nejprve nasála vodu z dešťů a pak, když zamrzla, zvětšila svůj objem. Výsledkem je praskání a narušování struktury útesů…

Jak útesy vznikly?

Přibližně před 70 miliony lety byla tato část Anglie pod mořskou hladinou. Dno se skládalo z bílého bahna – pozůstatků pravěkých řas. Z tohoto bahna se postupem času a geologických procesů stala křída. Trvalo to celé věky; geologové odhadují, že jediný milimetr této vrstvy vznikal asi rok. Za miliony let to však stačilo, aby vznikly až 500 metrů vysoké křídové útesy. Jak moře ustupovalo, vynořovaly se útesy z vody, až se staly bílou hradbou Anglie. Ta dokonce dala ostrovům jméno: z latinského výrazu bílý (albus) vznikl název Albion. S tím, jak se útesy zvedaly nad vodu, se však současně vystavily erozi….

Symbolika pádu útesů se určitě bude v Anglii hodně řešit. Že se zřítily zrovna v době, kdy Británie prožívá tak ekonomicky těžkou dobu, určitě vyvolá řadu spekulací…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: