Planetární nokturno. Setkání dvou planet s Měsícem na fotografiích

Letošní jarní obloha připravila všem příznivcům zajímavého dění na obloze několik mimořádných večerů. O vzácném setkání Měsíce s planetami Venuší a Jupiterem jsme už psali. Tentokrát vám přinášíme úžasné fotografie.

Jupiter, neochvějný vládce zimního nebe, postupně předával vládu nad večerní oblohou Venuši. Ta se s každým dnem drala výše a výše, zatímco Jupiter, spolu se souhvězdím Berana, kde se toho času nacházel, postupně klesal k obzoru. Každý večer tak bylo možné sledovat, jak se k sobě tyto dvě nejjasnější planety postupně přibližují, aby se 14. března na obloze minuly v těsné vzdálenosti 3 stupňů, a vyměnily si tak pomyslné žezlo vládce večerní oblohy.

Pozadu nemohl zůstat ani náš nejbližší souputník – Měsíc. Přibližující se dvojici navštívil poprvé koncem února, a pomohl tak vytvořit úžasnou fotogenickou trojici. To samé si zopakoval i koncem března. A právě toto přiblížení jsem se rozhodl zachytit ve svých fotografiích.

Jen zvednout hlavu k obloze

Vždy, když takovýto astronomický úkaz fotografuji, snažím se jej zasadit do nějakého širšího okolí. Mám rád, když se povede na diváka přenést atmosféru okamžiku zachycení s vědomí toho, že to mohl opravdu pouhým okem vidět, aniž by bylo nutné použít nějaký velký dalekohled nebo jiný přístroj. Stačilo jen vyjít ven a zvednout hlavu k obloze. Vymyslel jsem si tedy, že jedna fotografie bude s panoramatem Prahy a za druhou vyrazím na své oblíbené místo do Českého středohoří.

25. března jsem s nastupujícím večerem vyrazil na vltavské nábřeží. Srpek Měsíce zářil poblíž Jupiteru a nad touto dvojicí se třpytila Venuše. Počasí přálo a tak bylo možné na fotografii zachytit i nejjasnější hvězdy souhvězdí Velryby, Berana, Trojúhelníku i Andromedy. Abych dodal fotografii pohyb, počkal jsem si, až po Vltavě popluje jeden z mnoha parníků, který ten večer brázdily její vody.

Následující večer jsem vyměnil rušné vltavské nábřeží za opuštěnou louku na okraji Českého středohoří. Měsíc opustil Jupiter a vytvořil zářivou dvojici s Venuší. Počasí opět přálo. S postupujícím večerem jsem se ocitl pod nebeskou klenbou posetou množstvím hvězd. Využil jsem síly digitální fotografie. Nechal jsem 15 sekund dopadat světlo Měsíce, planet i vzdálených hvězd na elektronický čip, který pak vykreslil tři třpytivé diamanty zasazené do krajiny pod hvězdnou oblohou.





Protože podobných příležitostí nachystá příroda každý rok několik, doporučuji navštěvovat stránky České astronomické společnosti nebo si domu pořídit šikovný program, který umožňuje zobrazovat dění na obloze. Já používám otevřený program Stellarium, který je pro tyto účely výborný. Pak již stačí vyrazit ven, zaklonit hlavu a sledovat to neustávající divadlo, které nám příroda každý den předkládá.

Použitá technika: V obou případech jsem fotografoval digitální zrcadlovkou Canon EOS 5D Mark II. U fotografie Prahy jsem použil objektiv Canon EF 17-40/f4 L. Expozice trvala 10 sekund, při cloně 8 a citlivosti 800 ISO. Na spodní část s Prahou jsem umístil šedý přechodový filtr LEE 0.9 SOFT. U fotografie Českého Středohoří jsem použil objektiv Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, zacloněný na clonu 4. Expozice trvala 15 sekund při citlivosti 3200 ISO. V obou případech byl fotoaparát umístěn na pevném stativu Gitzo s kulovou hlavou RRS.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: