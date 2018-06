Raketoplán se stal minulostí

Přistání raketoplánu Atlantis dnes krátce před polednem udělá tečku za významnou etapou letů do vesmíru. Některé komentáře to líčí jako ústup Ameriky z přední linie dobývání vesmíru a zdviženým prstem ukazují na Čínu, která naopak program pilotovaných letů rozvíjí.

NASA bude nyní při dalších plánovaných letech k Mezinárodní vesmírné stanici ISS dočasně závislá na ruských Sojuzech. Ovšem jen nakrátko, protože službu taxíku na oběžnou dráhu kolem Země chtějí převzít soukromé společnosti. Protože upřímně od dob Lajky a Gagarina uplynulo hodně času a cesta na okraj vesmíru není už takové dobrodružství.

NASA má nejen šetřit, ale chce se zaměřit na průzkum vzdálenějšího okolí. Pokračování misí na Mars, obnovený zájem o Měsíc a nově také o asteroidy, které nyní z blízka zkoumá sonda patří k zajímavější cílům, než záplatování dosluhující stanice ISS a kličkování mezi odpadky na oběžné dráze.

"Vládní kosmický program se dostal do přetížení příliš mnoha cílů bez šance je všechny ufinancovat," uvedl William Watson, výkonný ředitel Space Frontier Foundation, houstonské skupin, která propaguje komerční aktivity ve vesmíru. Před 30 lety zahájený program raketoplánů spolykal ročně tři miliardy dolarů a jeho starty zajišťovalo na 15 000 lidí. Soukromé společnosti počítají náklady na své vesmírné podnikání spíše v desítkách miliónů dolarů a zaměstnance zajišťující starty také v desítkách.

Navíc, přestože se stále mluví o pilotovaném letu na Mars a budování základny na Měsíci, či na asteroidech, stále jasněji se ukazuje, že mnohem efektivnější bude v rámci těchto cílů vyslat roboty, kteří nepotřebují systémy podpory života, zásoby vody a vzduchu a nemusí se vrátit zpět na Zemi. NASA ostatně již na předposlední misi úspěšně otestovala i humanoidního robota R2.

Soukromníci to rozjedou v roce 2015

Zájemců, kteří sázejí na to, že vydělají kombinaci turistiky pro bohaté a vynášením materiálu, satelitů a lidí je víc. Největší náskok má zřejmě firma SpaceX, která už má vlastní prototyp rakety, který už podniká nepilotované lety a získala také jako první větší kontrakt od NASA ve výši 1,6 miliardy dolarů za zajištění dopravy nákladů k ISS. Ovšem i SpaceX musí provést nejméně 17 dalších letů, aby mohla pomýšlet i na pilotované lety. Proto se předpokládá, že soukromé firmy proniknou naplno na oběžnou dráhu až v roce 2015.

Už nyní se objevila pestrá konkurence, velmi často se mluví o Virgin Galactic, ale svůj program rozvíjí i Zero-Gravity, Space Adventures a také Blue Origin. Návštěvy ISS a stavbu hotelů pak plánují: Bigelow Aerospace, Space Island Group.

Do hry se brzy budou tlačit další větší hráči. Postavit vesmírné prostředky Boeing i Lockheed Martin. O možnosti těžby na Marsu nebo asteroidech se pak zajímá například korporace Haliburton, občas obviňovaná z toho, že stojí v pozadí Američany vedených válek.

Komentáře mluví o tom, že vlastnictví a možnosti využívání zdrojů budou mít jednoduché pravidlo - kdo první přijde, dříve mele. A druhým dechem upozorňují na rychle se rozvíjející čínský kosmický program. Pokud by se pronikání do vesmíru dalo přirovnat k zámořským plavbám a následné kolonizaci, pak se většinou prosazovali aktivní jedinci s různou podporou evropských mocností.

Za tři roky tam budeme!

"Do tří let dostaneme do vesmíru prvního člověka a děláme všechno proto, abychom do deseti let byli na cestě k Marsu, v nejhorším případě do 15 až 20 let," řekl sebevědomě listu Wall Street Journal šéf SpaceX Elon Musk, který pilotuje soukromé tryskové letadlo. Sám chce letět také. Zatím dostal SpaceX do vesmíru bezpečně prototyp kapsle, která se pak úspěšně vrátila na Zem. "Budoucnost lidstva, které prozkoumává cizí hvězdné systém, je neobyčejně vzrušující, a to je čemu se my snažíme napomoci," prohlásil Musk.

