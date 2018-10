Planetka o průměru 45 metrů těsně mine Zemi. Dnes kolem 21 hodiny ji můžete vidět

Na necelých 28 000 kilometrů se dnes přiblíží k Zemi planetka 2012 DA14 o velikosti poloviny fotbalového hřiště a hmotnosti kolem 400 000 tun. Nebezpečí ale nepředstavuje. Nejblíže k Zemi bude planetka ve 20:24 SEČ, kdy bude zhruba nad asijským ostrovem Sumatra. Zhruba o 20 minut později by mělo být možné ji pozorovat za příznivého počasí a s dobrým dalekohledem i ze střední Evropy.

Asteroid se dostane níže, než létají geostacionární satelity. Těleso velikostí srovnatelné s tunguzským meteorem ale podle astronomů nepředstavuje nebezpečí. Lidem však připomíná, že podobný vesmírný objekt by jednou mohl znovu proniknout atmosférou a případně dopadnout až na povrch modré planety.

Kolem 20:40 SEČ bude planetka procházet kolem východního horizontu souhvězdí Panny severním směrem. Kolem 21:00 už bude v souhvězdí Lva a v 22:30 dosáhne Velkého vozu.

Nejznámější novodobý dopad planetky se odehrál v roce 1908 ve vzdálené neobydlené oblasti západní Sibiře u říčky Tunguzka. Meteor měl v průměru okolo 60 metrů, ale ještě před dopadem na povrch se rozpadl, a nevytvořil tak kráter. I tak ale vyvrátil stromy v okruhu 50 kilometrů a zvuk exploze prý byl slyšet až v Londýně.

V průměru se asteroid velikosti 2012 DA14 do takové blízkosti Země dostává každých 40 let. Srážka s naší planetou hrozí zhruba každých 1 200 let.

