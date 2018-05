Po stopách Hanzelky a Zikmunda

Šrí Lanka – někdejší Cejlon – věhlasným cestovatelům učarovala natolik, že se stala jedinou zemí, které věnovali celou knihu. Dokonce tu také strávili skoro rok života během let 1961 a 1969. Ještě po revoluci se sem v roce 2000 Miroslav Zikmund vrátil společně s Petrem Horkým, režisérem a producentem filmu Století Miroslava Zikmunda, a s Mirkem Náplavou, pozdějším editorem díla H+Z. Z této spolupráce vznikly knihy Legenda H+Z a Legenda Z+H. Pánové tu společně cestovali prostorem a časem – vydávali se do míst, k lidem a dokonce i ke zvířatům, která sehrála důležitou roli v jejich životě a v jejich knihách a filmech.

Nyní po dokončení filmu Století Miroslava Zikmunda máte příležitost společně s hlavním tvůrcem tohoto projektu, s Petrem Horkým, podobnou cestu absolvovat také. Ve volných chvílích se podíváme na krátké staré filmy H+Z ze stejných míst, která navštívíme. Poslechneme si příběhy z natáčení v roce 2000 i v posledních letech při práci na Století MZ. V Kandy budeme mít možnost porovnat nakolik se změnily (nebo nezměnily) slavnosti Esala Perahera za posledních 60 let.

Vydejte se s námi na ostrov v Indickém oceánu nedaleko rovníku, do říše, v níž nevládne čas a slunce je tu jediným ciferníkem. Budeme putovat po stopách dávných paláců a svatyň, buddhistických i hinduistických klášterů. Projdeme místa, kde mezi stromy velikány roste i král stromů – "bo tree", a snad spatříme i slony, krokodýly a levharty. Vypravíme se i do zelených hor, do srdce Šrí Lanky. Tady za rituálního zvuku bubnů spatříme, kde je ukryt Buddhův zub. Vydáme se na "konec světa", kde v sobě smažeme všechny špatné myšlenky při pohledu do hluboké propasti.

Po stopách unikátního životopisného filmu Století Miroslava Zikmunda se můžete vydat s cestovní kanceláří Adventura ve spolupráci s National Geographic Česko a s režisérem a scénáristou Petrem Horkým.