Predátoři na dosah ruky. Lvi a levharti očima Dany Holečkové, ředitelky Zoo Dvůr Králové

Ředitelkou zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem je Dana Holečková už 15 roků, celkem v této zoo pracuje už 27 let. Na konci roku 2011 se s expedicí National Geographic vydala do Keni. Putovala po stopách slavné Joy Adamsové do národní ho parku Samburu, podívala se za bílými nosorožci do rezervace Ol Pejeta přímo na úpatí Mt. Keni a zavítala i k komorodým kmenům, jako jsou Kikujové, Masajové nebo Samburové. Některé fotografie z této expedice nám poskytla. Podívejte se, jak při této cestě nafotila nejnebezpečnější africké šelmy:

Profil lvice je velmi impozantní. Dominantou hlavy je mohutná tlama vybavené silnými svaly a také trojúhelníkový čumák.

Lvů ve volné přírodě rychle ubývá. Zatímco ještě v 90. letech 20. století jich ve volné přírodě žilo asi 100 000, dnes je to v té nejoptimističtější variantně necelá třetina tohoto čísla…

Lvice jsou hlavními lovci smečky. Zatímco samci vyspávají a tráví, samice jsou bdělé a čekají, jestli se v dohledu neobjeví nějaká kořist. Většinou ji pak i samy uloví. Samci přijdou teprve potom: vrhnou se na nejlepší sousta a jako první hodují.



Když levharti odpočívají, nevypadají vůbec jako nebezpečné šelmy. Spíš připomínají naše domácí kočky, neškodné a milé.



Levhart se zdržuje často v korunách stromů, kam si vynáší kořist a ukrývá si ji zde před dalšími predátory, např. lvy a hyenami. Má velkou sílu a podle některých údajů je schopný vytáhnout na strom kořist i 3× těžší, než je jeho hmotnost.

