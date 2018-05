Přípravy na FOTOEXPO 2013 v Praze vrcholí

Vše se uskuteční v jediném nabitém dni 19.října v moderních industriálních prostorách La Fabrika v Holešovicích. Akce začíná již v 10h dopoledne, semináře, prezentace a workshopy poběží po celý den až do 20h a následovat bude stylový fotografický večírek a pokračování audiovizuální show.

Kromě ukázek nejnovější fototechniky, praktického fotoateliéru a stage s profesionálními světly, workshopů, firemních a profesních prezentací, se na velkých plátnech i formou diskuse představí více jak tucet předních fotografických osobností: známý publicista Ondřej Neff, svérázný držitel prestižního titulu MQEP Ladislav Kamarád, předseda AFČR Stanislav Pokorný, charismatický Vladimír Brunton nebo relativně mladý český fotograf Martin Stranka, který několik posledních let v oceněních doslova drtí světovou konkurenci.

O glamour sekci by se měli postarat mistři černobílé fine-art fotografie Lukáš Dvořák a Ukrajinka žijící v Praze Julia Skalozub. Reklamní fotograf Jiří Turek představí svůj známý cyklus CityLAB. Připravili jsme též zcela nové lahůdky jako např. velkolepou slideshow světového guru Instagramové fotografie Jiřího Šiftaře, který dlouhodobě působí v Londýně či jedinečný výběr fotografií "Best of Week of Life" projektu Adolfa Ziky.

V rámci navazujícího fotovečírku se na obřích plátnech kromě klasiků představí též mladší autoři v sekci FotoFresh, kteří ovšem svojí osobitou a často provokativní tvorbou patří mezi to nejlepší , co současné fotografické trendy nabízí. Jmenujme například vyzývavou tvorbu Luise Artemia z NY nebo známého Adama Holého.

Světová tvorba bude zastoupena výběrem několika prezentací z mezinárodního tvůrčího fotografického festivalu Fotojatka.

Více aktuálních informací najdete na www.fotoexpo.cz a na našem facebooku Fotoexpo Praha.