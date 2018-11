Proč mluvíme a nepoužíváme jen gesta? Vždyť by to stačilo. Nebo ne?

Jazyk byl zpočátku zřejmě jen nouzovovou náhradou za ruku.

Gesta vypadají velmi prostě. Ale přitom jsou velmi působivá a účinná. Je to tím, že nás doprovázejí už od dob, kdy jsme ještě ani nebyli úplně lidmi. Někteří lingvisté dokonce tvrdí, že nebýt gest, nikdy by nevznikla řeč a člověk by nebyl člověkem.

Jak mohla řeč, tedy mluvené slovo, vzniknout z gest, při nichž se nemluví? Existují pro to dva důkazy. Jazyk i gesta využívají stejné části lidského nervového systému. Oblasti mozku, které jsou odpovědné za gestikulaci, se nacházejí těsně vedle těch, které tvoří řeč. Podobné je to i u primátů – o tomto tématu jsme už psali TADY. Například šimpanzi navíc používají velice podobná gesta jako lidé. Jedná se třeba o situace, v nichž se šimpanz vzdává silnějšímu protivníkovi, nebo o něco prosí.

Důkazy od neurologů

Další náznak o pravdivosti této teorie našla medicína. Provádělo se několik testů na neslyšících pacientech, kteří ke komunikaci používají znakovou řeč. Pokud trpěli poruchou levé hemisféry, ukazovali stejné poruchy komunikace jako lidé schopní mluvit. Ostatně už jen existence znakového jazyka, který využívá místo hlasu pohyby rukou, naznačuje, že na gestech je něco výjimečného. Ostatně, když se zkoumalo, jak oblasti mozku jsou při komunikaci aktivní, ukázalo se, že jsou to ta stejná při použití klasické řeči i znakového jazyka.

Podívejte se, jak vypadá český znakový jazyk:

Zdá se tedy, že lidé zpočátku používali gesta. Proč ale vlastně potřebovali mluvenou řeč? Jak se zdá, znakový jazyk současných neslyšících dokáže vyjadřovat i ty nejproblematičtější problémy dnešního života – tak co na něm nestačilo našim předkům? Zřejmě za to mohly nástroje. Jak se člověk začal vyvíjet směrem k technické civilizaci a začal využívat stále více nástrojů, najednou neměl volné kuce, kterými by si sdělil, co bylo potřeba. Zdá se tedy, že jazyk byl zpočátku jen jakousi nouzovou náhradou za ruku… Dalším argumentem pro opuštění gest ve prospěch jazyka muselo být i to, jak výhodná byla jazyková komunikace na delší vzdálenosti; pokud spolu chcete mluvit rukama, musíte se vidět. Třeba při lovu muselo být mluvení a rozdávání hlasových povelů obrovskou evoluční výhodou.

Něco jako řeč

Gesta jsou tedy zřejmě jen jinou formou řeči – svědčí o tom i to, že gesta v různých částech světa mohou mít úplně odlišný význam, stejně jako slova. Původ některých gest je mnohem starší, než si myslíte:

Palec vzhůru: Toto gesto je jedním z nejpoužívanějších. Znamená „Je to skvělé“ nebo „daří se mi“. První zmínka o něm pochází z antiky, kdy pomocí něj rozhodovali římští císaři o životě gladiátorů. Do moderní doby se vrátilo díky americkým a čínským pilotům, kteří jím za II. světové války ukazovali vítězství. V Číně, která se vyvíjela historicky jinak než Evropa, má palec vzhůru lehce odlišný význam – Číňané tak ukazují číslici jedna. Obecně platí, že gesta namířená vzhůru bývají považována za pozitivní, zatímco ta směřující k zemi mají spíše negativní význam.

Zkřížené prsty: znamenaly původně „přeju ti štěstí.“ Toto gesto má zřejmě smíšený pohansko-křesťanský původ, křesťané tak zpočátku zřejmě dávali skrytě najevo, že uctívají kříž. Používá se i na Blízkém východě, když místní chtějí zahnat zlé duchy. Dnes se v západním prostředí užívá především při lži – člověk pak má jakoby menší vinu. Ano, je to vlastně skoro to samé jako zmíněný blízkovýchodní zvyk; gestem zaháníme zlé duchy, kteří jsou vlastně naším svědomím…

Zastav: Zřejmě jedno z nejstarších gest, která člověk používá. Vytváří mezi použivatelem a cílem zeď, která má zastavit další komunikaci. Je to současně velmi autoritativní gesto, dlaň při něm bývá nakloněná lehce dolů, jako by naznačovala: "Lehni!" Není zdaleka tak defenzivní, jak by se mohlo zdát.

