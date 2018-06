Narodit se bílý v Tanzanii znamená rozsudek smrti. V Africe jsou albíni prokletí

DÍVKA, KTERÁ ZVÍTĚZILA NAD IS: ZNEUŽÍVALI MOJE TĚLO, MÉ DUŠI UBLÍŽIT NEMOHLI

Podstatou albinismu je vrozená absence enzymu tyrozinázy, který je nezbytný při tvorbě melaninu. U albinotických jedinců tak nedochází k jeho tvorbě, což se projevuje na zbarvení částí těla, za něž je melanin zodpovědný. Charakteristická je bezbarvá kůže a červeně zbarvené oči (zbarvení způsobuje prosvítající krev v kapilárách). Absence pigmentu v očích způsobuje světloplachost a problémy s viděním. Albinismus je poruchou tvorby melaninu – neovlivňuje tedy tvorbu jiných pigmentů, např. karotenů. Albinotičtí jedinci tedy nemusí být nezbytně bílí, části těla obarvené jinými pigmenty si zachovávají původní barvu. (zdroj: Wikipedia)

Nešťastné prokletí

Od roku 2006 zemřelo 71 albínů a dalších téměř 30 bylo napadeno. Jde o nahlášené případy. Skutečnost je zřejmě mnohem horší. Děsivá svědectví obíhala média především v roce 2009. Situace se ale nijak výrazně nezlepšila.

Zdroj: african-albinos.com

V současnosti se předpokládá, že v Tanzanii je 1 člověk ze 1 400 albínem (přesná čísla je však těžké zjistit). Celosvětové rozložení je přitom o poznání méně časté: albinismem "trpí" asi jeden člověk z 20 000. Ať jsou příčiny jakékoli, dezinterpretace, mýty a nepravdy se šíří velmi snadno a s neuvěřitelnou rychlostí. Místní lidé v Tanzánii věří, že tito lidé jsou duchy a že jsou nesmrtelní. Jiní si myslí, že albíni jsou na světě od toho, aby škodili jejich rodinám a blízkým.

A tyto mylné představy mají děsivé následky. Někteří léčitelé a šamani nechávají těmto nešťastníkům amputovat končetiny - věří totiž, že mají léčivou moc. Části těl se používají při nejrůznějších rituálech, k výrobě "léčivých" směsí a lektvarů. Rybáři třeba vplétají bílé vlasy do svých sítí a věří, že jim to přiněse při lovu velké štěstí. Kosti se zahrabávají hluboko do země s představou, že se promění v diamanty… Albíni jsou tak pronásledováni, zabíjeni a v bezpečí nejsou ani po smrti - jejich hroby bývají znesvěcovány kvůli cenným ostatkům.

Navíc, a to je možná zásadní moment, hrají velkou roli peníze. Kompletní "sada" - vlasy, krev, uši, jazyk, genitálie a 4 končetiny - se prodávají za 75 000 amerických dolarů… Výsledek je, že mnozí z desítek tisíc tanzanských albínů se musejí schovávat - a pomáhá jim v tom vláda. Na první pohled docela dobré řešení, ale není úplně nejšťastnější - odděluje rodiče od dětí, přátele a celé rodiny.

Případ první

V Tanzánii je registrováno 8 000 albínů v Tanzania Albino Society, ale předpokládá se, že jich v zemi žije desítky tisíc (zdroje se v tom rozcházejí - čísla se pohybují od 17 000 do 150 000 jedinců s poruchou melaninu). Mnoho z nich uprchlo ze svých domovů do největšího města v zemi Dar es Salaam. Několikamilionové město se stalo jejich útočištěm.

Al-Shymaa Kway-Geer

V prosinci 2007 společnost na ochranu albínů Tanzania Albino Society obvinila tanzanskou vládu z nečinnosti a z toho, že zločiny během posledních měsíců na albínských občanech přehlíží, a tak bagatelizuje. Do té doby byly hlavně ohroženy albínské ženy s červenýma očima považované za čarodějnice.

Ale v posledních měsících roku 2007 se situace změnila - vypadalo to, že jde (možná o organizovaný) hon na albíny. Prezident Kikwete vraždy i šamany a lidové léčitele odsoudil, stejně jako jejich pomocníky a vrahy. Slova doplnil i činy - kromě tvrdého pronásledování viníků se stala jedna albínská žena členkou parlamentu Al-Shymaa Kway-Geer. Policie začal albíny chránit, jakkoli to bylo (a stále je) nadlidský úkol. Vykradači hrobů se nezastavili před ničím, a tak se hroby albínů začaly zalévat betonem. Počet zločinů ale i přes opatření nijak výrazně nepoklesl.

V lednu 2009 vyhlásil premiér "lovcům" válku a konečně padly první tresty za zabití (23. září 2009). Obětí byl 14letý Matatizo Dunia, kterého napadli tři muži v oblasti Bukombe (severozápadní část země v blízkosti Viktoriina jezera). Vyhnali jej z domova uprostřed noci a jeho tělo rozsekali na kusy.

Případy další

Tanzánie není jediným místem, kde jsou albíni pronásledováni a zabíjeni. Případy (i když v menším množství) se objevily v Keni, DR Kongo nebo Burundi. V roce 2010 se objevily takové zločiny i v Ghaně a Svazijsku.

Podívejte se na některé příběhy ve videu Spojených národů (OSN):

Úvodní foto: gfbvberlin.wordpress.com

Zdroj: nationalgeographic.com, BBC, Tanzania Albino Society, Under the Same Sun Society

Další fotografie najdete na stránkách amerického National Geographic.