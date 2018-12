Jak umírá král zvířat? Ne všichni lvi končí jako hrdinové

My lidé jsme ke lvům trošku nespravedliví. Přisoudili jsme jim roli zabijáků a nelítostných bojovníků. Lvi jsou nebezpeční, to je sice pravda, ale není to pravda úplná. Jejich povaha a duše jsou o dost složitější.

Lvi nejsou jen hrdinové

Přinášíme vám smutný příběh jednoho starého lva, jak jej zachytil Adam Bannister z jihoafrické rezervace Londolozi Game Reserve. "Vždycky jsem věřil tomu, že lvi jsou téměř nesmrtelní. Ve dne spí a v noci se z nich stanou lovci a nelítostní hlídači svého teritoria. Postavil jsem je na piedestal jako "krále džungle"; to oni vždycky byli těmi tvory, kterými bych se po smrti rád stal. Bylo mi jasné, že i oni nutně na konci života musí nevyhnutelně zemřít, vždycky jsem ale jejich konec viděl jako vášnivý souboj spojený se silou a hrdostí - jako když bojují o přízeň opačného pohlaví. Jejich smrt jsem si představoval jako rychlou a hrdinskou. Nemohl jsem se mýlit více," přiznává Adam Bannister.

Lvi se v přírodě dožívají poměrně nízkého věku - 10-14 let. Začínají stárnout už v 8 letech. V zajetí jsou ale tato čísla jiná - lvi staří 20-25 let nejsou zase až takovou výjimkou.

Rezervace Londolozi Adama Bannistera naučila mnohému - a mimo jiné i tomu, že dostat se na vrchol není vůbec jednoduché. A co víc - když už se vám podaří toho vrcholu dosáhnout, tak se vás každý snaží z něj sesadit. "Tohle mě naučil právě jeden ze lvů," vysvětluje Adam Bannister.

Tehdy se tento lev, "hrdina" našeho příběhu, začal vyskytovat v dosahu radaru, začal se vyhýbat velkým smečkám a utíkat, jakmile ucítil pachy nebo zaslechl zvuky svých silnějších a zdravějších příbuzných. I když jej pracovníci rezervace vídali málo, věděli, že je stále někde poblíž.

Když odchází král

Byl celou tu dobu úplně sám. Lvi jsou společenské šelmy. Žádný jiný druh kočkovitých šelem nevytváří tak pevné společenství srovnatelné se lvími smečkami. Lví smečka je proměňující se uspořádání mezi jedinci, kteří by sice byli schopní přežít sami, ale výhody, které jim smečka poskytuje, jsou příliš lákavé.

Adam Bannister ani jeho kolegové o tomto jedinci příliš nevěděli. Nestačili mu ani dát jméno. Nevěděli, odkud přišel a ani to, jak je starý. Byli rádi za každý den, protože bylo jasné, že už jich příliš nebude. A Adam Bannister se rozhodl odcházející duši zachytit na kameru, a ukázat tak, jak dokážou i lvi být křehcí a zranitelní. I to je součástí jejich životního příběhu.

Poslední okamžiky jednoho lvího života zachytily i kamery National Geographic:

