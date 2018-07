Průlomová studie: 8000 let staré vzorky kostí přepisují příběh jihovýchodní Asie

Původně se odborníci domnívali že obyvatelé jihovýchodní Asie pocházejí z Hòabìnhian lovci-sběrači, starodávné skupiny, která obývala jihovýchodní Asii před zhruba 40 000 lety až do úsvitu zemědělství před čtyřmi tisíci lety. Ti se již nespojili s starověkými farmáři z východní Asie, ale rozvinuli vlastní zemědělské tradice.



Druhou teorií byl „dvouvrstvý model“, která do míst jihovýchodní Asie přilákala migrující pěstitele rýže, kteří nahradili původní skupinu obyvatel.



Jenže nyní se ukazuje, že žádná z těchto hypotéz neodráží celou pravdu. Závěry plynou z mezinárodní studie vedené evolučním genetikem Eske Willerslevem z Univerzity v Cambridge ve Velké Británii.

"Náš výzkum se pohyboval od doby Hòabìnhian do doby železné a zjistil, že dnešní populace jihovýchodní Asie pochází z nejméně čtyř starověkých populací," vysvětluje jeden z členů týmů, výzkumník starověké genetiky Fernando Racimo z dánské univerzity v Kodani.



"Jedná se o mnohem složitější model, než se dříve myslelo."



Výzkumníci extrahovali DNA ze starověkých lidských kosterních pozůstatků pocházejících z Malajsie, Thajska, Filipín, Vietnamu, Indonésie, Laosu a Japonska – jenž některé jsou staré až 8000 let.



Celkově bylo studováno 26 starověkých sekvencí lidského genomu - 25 z jihovýchodní Asie, z Japonska -, a porovnáno s DNA lidí, kteří žijí v jihovýchodní Asii.



Výsledky naznačují, že zřízení zemědělství a migrační záznamy národů do a z jihovýchodní Asie bylo jak mnohem silnější, tak bohatší než existující vysvětlení, která se objevila.



"Jak Hòabìnhian lovci-sběrači, tak východoasijští farmáři přispěli k současné rozmanitosti jihovýchodní Asie, ale ještě s dalšími migracemi, kteří obývali ostrovy v jihovýchodní Asii a ve Vietnamu."

To naznačuje, že starověké obyvatelstvo se pohybovalo hodně a mísilo se s některými odcházejícími potomky, kteří by na jihu pokračovali v osídlení daleko odbočených koutů Sibiře, Severní Ameriky a jejího sesterského kontinentu.



Samostatná studie vedená výzkumnými pracovníky z Harvardské univerzity a publikovaná společně s Willerslevovým výzkumem v oblasti vědy také používá analýzy DNA, které potvrzují, jak několik posledních velkých vln migrace ovlivnilo genetickou strukturu lidí v jihovýchodní Asii za posledních 50 000 let.

Výsledky zároveň rozbíjejí novou pozici v oblasti evoluční genetiky v této části světa – a to názor, že oblast není ideální pro zachování DNA kvůli škodlivým účinkům horkého a vlhkého klimatu.



"Vynaložili jsme obrovské úsilí na získání staré DNA z tropické jihovýchodní Asie, která by mohla přinést nové světlo v této oblasti bohaté lidské genetiky. Skutečnost, že jsme získali 26 lidských genomů a osvětlili neuvěřitelné genetické bohatství skupin v dané oblasti, je ohromující," vysvětluje Willerslev.