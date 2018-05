Psi z Austrálie zahánějí nudu díky plně interaktivní psí kosti

Vývojáři z Austrálie vymysleli hračku, kterou stačí propojit s chytrým telefonem, a majitelé sami nebo zapnutím automatického režimu psa na dlouho zabaví, aniž by museli vstát ze židle.

Hračka má tvar kosti, ale tím její podobnost s oblíbenou psí pochoutkou končí. Oba její konce jsou z gumy, jsou dobře omyvatelné, vyměnitelné, a hlavně fungují jako kola. Pomocí nich se hračka pohybuje a vybízí psa ke hře.

„Mazlíčci, které ráno opustíme, jsou v bytě či domě často osamělí, znudění a frustrovaní. Nepříjemné pocity zažívají i poté, co se jejich rodina vrátí z práce unavená domů,“ říká tým, který stojí za vývojem Wickedbone. Jejich hračka slibuje, že pes se bude bavit.

Majitel má na výběr, zda zvolí automatický režim nebo se zhostí ovládání kosti sám.

Při aktivaci automatického interaktivního režimu, Wickedbone reaguje na to, co dělá pes. „Pokud pes běží, Wickedbone se přidá k němu; když má pes chuť se honit, hračka se otočí a uteče; a když ji pes ignoruje, zařízení ho vybídne ´dotykem´, aby se pustilo znovu do hry,“ vysvětluje mluvčí společnosti. Tím je zajištěno, že si zvíře užívá duševní i fyzickou stimulaci, díky které je aktivní a baví se.

Majitel také může zvolit, že s pomocí aplikace v telefonu a virtuálního joysticku bude rozhodovat o chování kosti sám. Má na výběr mezi devíti druhy pohyby zařízení a může tak psovi nabídnout různé režimy hraní. Inteligentní hračka se také dokáže přizpůsobit různým povrchům, a tak ji lze vzít i ven. Vývojáři dodávají, že ovládání hračky pomocí telefonu funguje na vzdálenost 20 metrů.

