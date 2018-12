Snímek Raduga (slavnost duhy) uvede Jeden Svět ve světové premiéře

Jeden svět uvádí ve světové premiéře nový snímek režiséra Zdeňka N. Bričkovského, jehož srdce patří Sibiři a lidem žijícím mimo dosah civilizace. Už řadu let zde objevuje zapomenuté národy bojující o uchování tradic i jednotlivce, kteří dobrovolně zvolili život v přírodě, usilujíce o spirituální bohatství místo materiálního. Nejnovější snímek Raduga (slavnost duhy) je meditací o hledání pravdy, pravého významu slov i písmen, o cestě ke kořenům, k bohům a o návratu skutečného porozumění. Režisér zůstává věrný svému poetickému stylu, podstatnou roli opět hraje kamera, zachycující magickou krásu sibiřské krajiny.

Bričkovský N. Zdeněk je nezávislý filmový, divadelní a televizní režisér, producent a kameraman. V ohnisku jeho dokumentárního zájmu je Sibiř, kde natočil většinu svých filmů. Snímek Raduga (slavnost duhy) přijíždí osobně představit. Premiéra se bude konat 9. 3. v 19:30 ve velkém sálu kina Světozor za jeho účasti.

Raduga (The Celebration of the Rainbow) / Zdeněk N. Bričkovský / Czech Republic / 2014 / 50 min.

Snímek Raduga (slavnost duhy) bude uveden:

09 .03. / 19:30 Světozor – velký sál

10 .03. / 17:30 Atlas – velký sál