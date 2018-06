Sociální sítě v eposech naznačují: Achilles možná existoval

V Časopise Europhysics Letters vyšla studie, která zkoumá nejslavnější epické ságy pomocí statistických metod. Její autoři se pokusili popsat síť společenských vztahů, v níž se postavy legend pohybují. Zvolili si pro to tři slavné eposy – Homérovu Iliadu, epos o Beowulfovi a irské vyprávění Táin Bó Cuailnge.

Zmapovali všechny postavy a analyzovali jejich vztahy s ostatními postavami v daném eposu. V Iliadě to bylo 716 postav, v Beowulfovi 74 a v Táin Bó Cuailnge 404. Zjistili z toho, s kolika dalšími postavami hrdinové interagují a jak vypadá jejich sociální síť. Pak výsledek porovnali s realitou a modernějšími literárními díly. Z zástupce moderní literatury vybrali Hugovy Bídníky (77 postav), Shakespearova Richarda III. (70 postav), první díl Pána prstenů (118 postav) a nejprodávanější knihu současnosti – Harryho Pottera (jen 72 postav).

Pravěký facebook: sociální sítě fungovaly už před počítači

Poté pomocí statistických metod sledovali, v jakých vztazích a v jak velkých sociálních sítích spolu postavy jednají. U starých eposů (zejména u Iliady a Táin Bó Cuailnge) se ostře vymezují přátelské a nepřátelské sítě – je to tím, že obě ságy popisují válku, respektive bitvu. Ale přátelské vztahy v těchto ságách jsou velice podobné těm, jaké známe dnes. Dokonce byly mnohem „reálnější“ než vztahy, které popisuje modernější literatura. Vůbec nejblíže se v popisu sociálních sítích realitě přiblížila Iliada, na druhém místě se umístil Beowulf. Táin Bó Cuailnge je poněkud méně realistická – především proto, že většina postav se objeví jen na krátkou dobu. A pak je někdo zabije…

Úplně nové dějiny

Výzkum vedli Pádraig Mac Carron a Ralph Kenna. Podle nich by studie mohla být náznakem toho, jak reálné události eposy popisují. Jsou-li vztahy mezi osobami natolik věrohodné, je podle nich pravděpodobné, že ságy odrážejí reálné události a popisují osoby, které opravdu existovaly. Jde o úplně nový přístup, který pomáhá odhalovat historické i literární záhady – aniž by vědci museli do terénu zkoumat „střepy“, anebo v archivech studovat zaprášené folianty.

Stejný tým by rád použitou metodiku v budoucnosti použil i na další monumentální díla literatury – momentálně má rozpracovanou analýzu komiksového světa nakladatelství Marvel. Ta však zabere výrazně více času, už jen proto, že se zde vyskytuje obrovské množství postav – celkem 6 846…

Celou studii najdete TADY, abyste si ji mohli přečíst, musíte si nejprve založit bezplatný účet.

