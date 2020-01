Súfijský tanec pomáhá ženám z Kábulu cítit se opět svobodně

Fahima Mirzaie věří, že by mohla své studentky odvést od jejich smutků a dovést je k nalezení vnitřního klidu. V Afghánistánu je přitom tanec všeobecně považován za velké tabu.



Asi dvacet mladých žen se už přihlásilo do kurzu, aby proniklo do tajemství súfijského tance, jenž je založen na vířících pohybech za doprovodu hudby a je jednou z forem meditace a modlitby.

Za zakladatele súfijského učení je považován perský mystický básník Džaláluddín Balchí Rúmí, který se zapsal do dějin jako jeden ze zakladatelů řádů Tancujících dervišů.



Tančící dervišové se otáčejí kolem vlastní osy proti směru hodinových ručiček, přičemž jednu ruku mají otočenou směrem k nebi, druhou pak dolů k zemi. Vesmírná energie tak může procházet skrze tanečníka na zem. Dervišové se při tanci dívají vždy na jedno místo, které se nazývá alef či omfalos, kde dle mystiků vše začíná a končí.



Súfismus, mystická forma islámu, klade důraz na vnitřní hledání Boha. Islámští militanti, kteří považují mystické tradice islámu za kacířské, v minulosti zaútočili na súfijské svatyně v některých muslimských zemích.







"Tanec mi dává klid. Když tančím, smutek a potíže najednou z mého života mizí," říká lektorka ve studiu, které se nachází v západní části Kábulu. Přiznává, že v posledních letech viděla příliš útoků a súfijské učení jí pomohlo vše psychicky ustát.



„Můj i život mých studentek se v posledních měsících proměnil. Stouplo nám sebevědomí a některé dívky se přiznaly, že se po dlouhé době cítí zase šťastné,“ přiznala.



Přestože teď se cítí ženy uvolněné, obávají se, co přinese budoucnost.



„Osud naší země stále je stále nejasný. Navíc naši odpůrci říkají, že jsme šílené a tvrdí, že takové praktiky by měly být zakázané. Dokud to ale půjde, budeme následovat učení Rumího,“ dodává s úsměvem Fahima.