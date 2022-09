Tajemství Serengeti

Tisíce rostlinných i živočišných druhů

Tyto představy do jisté míry odpovídají skutečnosti, ale nezachycují složitost rozsáhlého ekosystému, který se táhne od severní Tanzanie až do jihozápadní Keni a je domovem tisíců rostlinných a živočišných druhů. Dokonce i jméno oblasti, Serengeti – obecně se má za to, že pochází z masajského výrazu pro „nekonečné pláně“ – je zavádějící. V Serengeti existuje mnoho typů krajiny včetně savany, zalesněných oblastí a lesů rostoucích kolem řek.

Národní park Serengeti, AfrikaZdroj: Profimedia.cz

Druhé takové místo nenajdeme na celém světě, žijí zde poslední životaschopné populace některých zvířat. Je to také místo, kde lidé žili v rovnováze se zvířaty od počátku existence našeho druhu. Ale někteří živočichové, o nichž jsme se toho už tolik dozvěděli – a mnozí jiní, kteří zůstávají zahalení tajemstvím –, jsou na pokraji vyhynutí, protože my lidé si činíme nároky na jejich přirozené prostředí a svou činností měníme klima.

Součástí vydání je i oboustranná mapa tohoto národního parku.

