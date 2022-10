Trekové boty - jak vybrat správný model

Jaké vybírat boty do horského terénu?

Prvním dilematem při výběru obuvi je její výška. Pánské a dámské trekové boty Salomon a dalších známých outdoorových značek se vyrábějí ve vysoké i nízké verzi. Vysoké trekové boty jsou rozhodně populárnější. Jaký je důvod? Za prvé, vysoký svršek lépe stabilizuje hlezenní kloub při pohybu s těžkým batohem. Proto jsou účinnější při ochraně kotníku před snadným podvrtnutím než polobotky. Za druhé, vysoká bota poskytuje lepší ochranu proti vniknutí kamínků nebo malých větviček dovnitř obuvi. Za třetí, vysoký svršek také znamená, že boty lze používat ve sněhu nebo na velmi blátivých stezkách. Polobotky mají samozřejmě také své výhody, jako je lehkost, větší volnost nebo účinnější větrání chodidla.

Nízké trekové boty často volíme na letní trasy v horách, kdy cestujeme s menším množstvím zavazadel. Většina lidí však volí vysoké celoroční modely, které lze s tlustými ponožkami používat i jako zimní trekové boty. Treková obuv by měla být odolná. Je důležité zkontrolovat, zda jsou použité materiály vhodné pro danou stezku. Lehká síťovina je výhodou, pokud si vyberete spíše turistické nebo běžecké boty než boty do hor. Nejběžnějším materiálem používaným u trekové obuvi je přírodní kůže, zatímco lehčí modely mají panely z velmi pevných textilních materiálů. Na túry v lehčím terénu postačí lehké trekové boty. Pokud se rozhodujeme pro boty na túry v horách, na náročných stezkách, bude nutné mít boty vyrobené výhradně ze silné kůže nebo boty vybavené dodatečnou ochranou. Nejoblíbenější jsou pryžové krytky špičky a obsázky po celém obvodu boty. Takové řešení zajistí, že boty vydrží mnohem déle, přestože se často dostávají do kontaktu s kameny, kořeny nebo ostrými hranami skal.

Dámská a pánská treková obuv musí mít podrážku, která bude fungovat v proměnlivých podmínkách. Během treku budeme často překonávat travnaté svahy, kamenité cesty nebo písečné stezky. Dobrá treková obuv má podrážky s hluboce vyřezávanými vícesměrnými vzory. Jedním z předních výrobců podrážek, včetně trekových, je značka Vibram®. Výrazné žluté logo na spodní části trekové boty je dobrým znamením. Důležitá je také tuhost celé boty. Ovlivňuje ji jak podrážka, tak svršek. Je to velmi důležitá vlastnost, pokud si vybíráme zimní trekové boty, na které chceme připevnit například turistické mačky. Plnou kompatibilitu s těmito mačkami zajistí pouze treková obuv s odpovídající tuhostí. Lehčí modely, určené spíše pro letní použití, neumožňují správné použití maček. To je třeba mít na paměti.

Trekové boty s membránou nebo bez ní?

Membrána je tenká vrstva umístěná ve svršku boty mezi vnějším materiálem a podšívkou. Trekové boty s membránou a bez membrány se tedy vzhledově neliší, kromě případného loga membrány na svršku. Hlavním úkolem membrány je chránit boty před promočením. I dobře impregnované kožené trekové boty mohou po určité době propouštět vodu. Pokud je vaše obuv vybavena nepromokavou membránou, nedostane se dovnitř. Membrány umožnily použití lehčích textilních materiálů v nepromokavých modelech. Boty s membránou kromě toho, že jsou nepromokavé, také umožňují odvádění vodních par, které vznikají při námaze. Membránu lze proto použít i v botách s lehkým svrškem, připravených na letní turistiku.

Treková obuv předních výrobců obvykle používá membránu GORE-TEX®. Poskytuje velmi vysokou nepromokavost a prodyšnost. Je také velmi odolná. Co si mám vybrat - trekové boty s membránou nebo bez ní? Pokud hledáte univerzální obuv vhodnou po většinu roku, nejlepší volbou jsou boty s membránou. V závislosti na vašich potřebách si můžete vybrat kožené trekové boty, které jsou skvělou volbou pro chladnější část roku, nebo boty s textilními panely pro teplejší měsíce. Boty bez membrány jsou dobrým nápadem pro letní výlety za skvělého počasí.

Trekové nebo nástupové boty?

Mezi obuví určenou pro chůzi v horách jsou populární také nástupové boty. Mnoho lidí je považuje za alternativu trekových bot na delší cesty. Je však třeba si uvědomit, že nástupové boty jsou určeny pro specifické použití a v mnoha ohledech nemusí dobře fungovat na mnohakilometrových trasách. Navzdory vzhledu, který připomíná trekové boty, je řada konstrukčních řešení zcela odlišná.

Hlavním rozdílem mezi pánskými a dámskými trekovými botami a nástupovými botami je tvar boty. Nástupová obuv obvykle těsně přiléhá k noze a v přední části je užší, takže nabízí větší přesnost při pohybu po kamenech. Treková obuv má obvykle širší přední část, takže noha oteklá po mnoha kilometrech chůze má dostatek prostoru pro pohyb. Nástupové boty často nejsou příliš odpružené a podrážka je poměrně tenká, abyste měli lepší cit při nejmenších krocích. Boty pro horskou turistiku mají silnou podrážku, protože musí chránit nohu před neustálým pociťováním každé nerovnosti na stezce.

Jaké pánské trekové boty si vybrat?

Špičkové značky nabízejí trekové boty pro lidi s různými úrovněmi zkušeností. Na lehčí trasy se určitě hodí boty Merrell. Jedná se o poměrně lehké modely, které přesto poskytují dostatečnou oporu. Je to skvělá volba pro teplejší část roku a poskytne spoustu uspokojení na stezce.

Trekové boty Salewa jsou jedním z nejpopulárnějších modelů mezi horskými turisty. Jejich moderní konstrukce zajišťuje nízkou hmotnost a zároveň dobrou ochranu proti náhodnému poškození. Jedná se o boty, které jsou ideální pro mnoho horských tras.

Pokud hledáte klasickou turistickou obuv na ty nejnáročnější túry, pánské trekové boty Zamberlan budou tou správnou volbou. Trekking v Alpách nebo Himálaji pro ně nebude výzvou. Díky kvalitní kůži, membráně, obsázce a vysoké tuhosti celé konstrukce jsou vhodné i jako zimní trekové boty v kombinaci s mačkami.

Jaké dámské trekové boty si vybrat?

Pokud hledáte lehké turistické boty, které mají na jedné straně membránu a na druhé straně nabízí vysokou prodyšnost, jsou dámské boty Gore-Tex skvělou volbou. Nejmodernější konstrukce dokonale kombinuje technologii GORE-TEX® a vysoce prodyšné materiály ve svršku a materiály se zvýšenou odolností ve spodní části.

Dámské trekové boty s hrubým koženým svrškem v tradičním designu jistě ocení ženy, které hledají klasické řešení. Díky originálnímu barevnému provedení svršku boty upoutají pozornost, dokonale splynou se zbytkem vašeho trekového oblečení a zároveň poskytnou vynikající výkon.

Dámské trekové boty Hanwag jsou těžkou váhou, pokud jde o kožené trekové boty. Jsou optimální volbou pro nejdelší výpravy s velkým batohem. Díky dokonalé stabilitě na stezce a svršku, který je velmi dobře chráněn před poškozením, vydrží tyto boty mnoho sezón na těch nejnáročnějších stezkách.

Trekové boty do hor - na co se zaměřit při jejich výběru?

Materiály použité ve svršku - boty na léto by měly mít převahu panelů z tkaniny a na zimu budou nejlepší kožené trekové boty.

- boty na léto by měly mít převahu panelů z tkaniny a na zimu budou nejlepší kožené trekové boty. Vhodná ochrana svršku proti poškození - měl by být vyroben z pevných materiálů nebo mít krytku špičky či obsázku.

- měl by být vyroben z pevných materiálů nebo mít krytku špičky či obsázku. Membrána – zimní trekové boty a obuv pro přechodná období by ji měly mít.

– zimní trekové boty a obuv pro přechodná období by ji měly mít. Typ podrážky - treková obuv by měla mít hluboký běhoun s vícesměrným vzorkem.

- treková obuv by měla mít hluboký běhoun s vícesměrným vzorkem. Přiléhání k noze - přiléhání by mělo být dokonalé, pokud dochází k jakémukoli tlaku, je vhodné zkontrolovat jiné modely.

- přiléhání by mělo být dokonalé, pokud dochází k jakémukoli tlaku, je vhodné zkontrolovat jiné modely. Celková tuhost - zimní trekové boty musí být vhodné pro mačky.

Trekové boty – shrnutí

Trekovou obuv se vyplatí vybírat podle terénu a charakteru vašich výletů. Nejlepší modely najdete v dobrém cestovatelském obchodu. Lehčí trekové boty budou pohodlnější na krátké výlety s lehkým batohem. Kožená treková obuv s plnou obsázkou je vhodnější pro náročnější trasy s velkou zátěží. Při výběru bot do hor mějte na paměti, že nejdůležitější je naše pohodlí a bezpečnost. V těchto botách strávíme na stezkách mnoho hodin, takže by měly být pro naše nohy co nejvhodnější. Ani ten nejlepší model od nejrenomovanějšího výrobce nebude sloužit svému účelu, pokud nás při zkoušení znatelně tlačí.