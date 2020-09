Týden inovací ČR přivítá šéfku Cambridge Zero i člena izraelské mise na Měsíc

Jak jsme na tom v oblasti inovací pro udržitelný rozvoj? Můžeme být spokojeni s tempem a úrovní digitalizace? Co je nového ve vývoji umělé inteligence a na co se z hlediska příštích desetiletí v tomto ohledu máme připravit? A jaké jsou hlavní výzvy pro mobilitu ve městech v období „post-covidovém“? O těchto a také celé řadě dalších otázek budou 29. září ve Foru Karlín v rámci mezinárodní konference diskutovat světoví i tuzemští odborníci.

Vystoupí mimo jiné Emily Shuckburgh, matematička, klimatoložka a ředitelka Cambridge Zero, což je organizace působící při University of Cambridge zaměřená na změny klimatu, a také členka Darwin College aj. Dále Andrea Orság, spoluzakladatelka MissionC, která se snaží urychlit celosvětový přechod na cirkulární ekonomiku, Geraldine Brennan, vedoucí manažerka programu cirkulární ekonomiky ve společnosti Irish Manufacturing Research, nebo Diego Saikin, letec a člen projektu Beresheet, první izraelské a celosvětově také první soukromé mise na Měsíc.

Představí se i zajímavé tuzemské osobnosti. Například Tomáš Mikolov, vědec, který se podílel na vývoji umělé inteligence ve společnostech Facebook a Google, dále Michal Pěchouček, expert na umělou inteligenci a strojové učení a zároveň technický ředitel společnosti Avast, nebo Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Později odpoledne bude na hlavní pódium patřit současnosti a budoucnosti městské mobility v rámci programu Ready2Scale. Pražský inkubátor PowerHub ve spolupráci s EIT Urban Mobility připravil panelovou diskusi s předními odborníky a představí patnáct pokročilých start-upů z celé Evropy, jež se účastní akceleračního programu. Hlavní události Týdne inovací ČR předchází ve dnech 27. – 28.9. EIT Urban Mobility Acceleration Bootcamp, intenzivní dvoudenní rozvojový program pro start-upy v počáteční fázi vývoje.

„Návštěvníci hlavní události Týdne inovací ČR už dobře vědí, že se mohou těšit na skutečně zajímavé a inspirativní řečníky a také na podrobné diskuse o mimořádně důležitých tématech. Jsem opravdu rád, že nejinak tomu bude i letos a že Týden inovací opět významnou měrou přispěje k zintenzivnění debaty o zásadních problémech, které musí řešit nejen Česká republika, ale také celý svět,“ je přesvědčen Lukáš Sedláček, ředitel ELAI a Týdne inovací ČR.

Jak si vyrobit chatbota a co přinese rozvoj 5G sítí

Ve stejný den a na stejném místě, tedy v úterý 29. září ve Foru Karlín, bude v rámci hlavní události probíhat inovační veletrh s odbornými semináři. Návštěvníci veletrhu si budou mimo jiné moci vytvořit vlastního chatbota, který je schopen vést s člověkem dialog, zjistí, jak lze odhalit závadu stroje pomocí umělé inteligence nebo budou moci prozkoumat unikátní IoT zařízení, která jsou implementována v projektech digitalizace průmyslu, zemědělství, zdravotnictví či vzdělávání.

V rámci seminářů se pak účastníci zapojí do debaty o tom, zda je vodík palivem budoucnosti, také jak umělou inteligenci úspěšně implementovat do byznysu, rozvíjet inovace ve firmách nebo o tom, co nás čeká s příchodem telekomunikační revoluce v podobě rozvoje 5G sítí. Po celý týden, tedy od 28. září do 4. října bude v řadě českých měst probíhat více než stovka doprovodných událostí.

O ELAI

Pražský institut European Leadership & Academic Institute (ELAI) vznikl v roce 2010 s cílem podporovat profesní vzdělávání a osobnostní růst skrze předávání zkušeností předních osobností českého byznysu. Od roku 2015 každoročně pořádá Týden inovací ČR, největší celorepublikovou událost zaměřenou na podporu propojování aktérů v oblasti inovací.