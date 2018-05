Vědci objevili v Kongu nový druh opice se smutným obličejem

Američtí a konžští vědci objevili ve východním Kongu nový druh opice z čeledi kočkodanovitých. Podle agentury DPA je druh pojmenovaný Cercopithecus lomamiensis první po mnoha letech, který byl v Africe nalezen. Za posledních 28 let tak byly objeveny jen 2 druhy.

Na začátku byla náhoda

Poprvé byla lesula objevena v zajetí v roce 2007 ve městě Opala v Demokratické republice Kongo. Mladá opice se podobala kočkodanu Hamlynově (viz srovnání vlevo na obrázku). Ale barevnost byla naprosto odlišná.

Nový druh biologové objevili náhodou. Cestovali po Kongu a v domě ředitele jedné základní školy uviděli mladou samici jim neznámého druhu, který místní nazývají lesula. Byl to domácí mazlíček dcery učitele - rodina se opice ujala jako sirotka. Našli pak i další v zajetí chované opice tohoto druhu, a až později objevili i prvního v přírodě žijícího jedince.

Vědci si byli od začátku skoro jistí, že jde o nový druh, protože nejbližší příbuzný kočkodan Hamlynův se v mnoha ohledech liší - nejen barvou, ale i místem výskytu. Aby si byli jistí, že jde skutečně o nový druh, museli se pustit do dlouhodobého výzkumu. Následující tři roky vědci sledovali lesuly v přírodě a analyzovali jejich genetickou informaci, jejich chování a prostředí, ve kterém se vyskytovaly. V terénu nasbírali mnoho vzorků (z ulovených zvířat a zabitých jinými zvířaty - leopardem nebo orlem): vzorky byly pak zaslány do amerických laboratoří a analyzovány. Počáteční pozorování jejího chování a výskytu publikovali v odborném magazínu PLOS ONE. Lesuly mají velké oči, podobné těm lidským. Mají růžový obličej a zlatavou srst kolem něj.

Zdroj: PLOS ONE / John and Terese Hart

Jejich podobnost s kočkodanem Hemlynovým je jen zdánlivá - výsledky analýzy to potvrdily - jde o zcela jiný druh. Porovnávala se srst, kůže, lebky a další. Anatomie obou druhů a genetika ukazují, že tyto dva druhy mají společného předka a že jejihc život se rozdělil poté, co jejich teritorium rozdělilo několik řek.

Opice Cercopithecus lomamiensis žijí v asi 17 000 kilometrů čtverečních rozsáhlé oblasti deštných pralesů na východě Konga. Právě tam se nachází lesy, které dosud vědci ještě neprozkoumali. Pohybují se většinou na zemi, občas se ale zdržují i ve stromech. Dorůstají výšky až 65 centimetrů, mají černou srst a bledý obličej lemovaný světle šedou hřívou, uvádějí vědci. Přestože lesula žije v odlehlých a téměř neobydlených oblastech, je ohrožena lovem.

"Hlavní výzvou pro ochranu přírody v Kongu je zasáhnout dříve, než bude pozdě," říkají John a Terese Hartovi, kteří vedou celý výzkum. "Zvířata, který žijí jen na malé ploše jako lesula, se mohou stát vážně ohroženým druhem během několika let."

Zdroj: ČTK / Science Daily / PLOSOne

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: