VIDEO: Aligátoři si s krutými mrazy v Americe poradili po svém. Hibernují!

Aligátoři nepatří mezi teplokrevná zvířata, a tak jsou schopni žít ve vodě o teplotě kolem 4 °C, což je pro některé druhy už životu nebezpečné.

To, co aligátory chrání, je jejich instinkt. Vědí, když teplota vody začne klesat a automaticky přestanou žrát. Uvědomí si i přibližující chvíli, kdy voda zamrzne, a proto ve správný okamžik přilepí nosní dírky nad hladinu a umožní vodě, aby kolem nich dělala, co potřebuje.

Aby přežili, vstoupí do stavu hodně podobnému hibernaci. Podle odborníků jsou aligátoři schopni regulovat teplotu těla hodně dlouhou dobu, proto vydrží na místě, dokud led neroztaje a pro aligátory bude opět bezpečné dát se do pohybu.

V parku Shallotte River Swamp Park v Severní Karolíně, kde mají dvanáct aligátorů zachráněných ze zajetí, museli zvířata v posledních dnech čelit extrémně nízkým teplotám v souvislosti se zimní bouří Grayson. Návštěvníci parku tak v těchto dnech můžou vidět jen nozdry s vyceněnými zuby, které na první pohled děsivě vystupují z ledu.

Aligátoři však jen chytře vyčkávají na správnou chvíli, než se bezpečně "probudí". Do té doby si uchovají energii, kterou potřebují k udržení správné teploty.

Mohlo by vás zajímat: