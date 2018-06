Video: Když na vás řve pavián. Vtipná hádka opičího páru v přímém přenosu.

Že vám to něco připomíná? Není divu. Chování paviánů je totiž v mnoha ohledech podobné lidskému, a zatímco laik z legrace přirovnává vybrané jedince ze svého okolí k opicím, vědci nacházejí na paviánech řadu znaků připomínajících člověka.

Za povšimnutí stojí už hierarchie, která v paviánské společnosti panuje. Samci stojící na vyšší příčce společenského žebříčku si obvykle mohou vybrat, se kterou samicí se spáří. Paviáni z nižších vrstev se naopak musejí o svou vyvolenou často porvat. Ti chytřejší si její náklonnost získávají tím, že jí nosí dobrůtky, drbají ji na zádech nebo jí sem tam pohlídají mláďata. I mezi paviány tedy najdeme lamače srdce, kteří dobře vědí, jak pobláznit ženskou!

Ještě zajímavější je fakt, že hlasové projevy paviánů nejsou jen tak nahodilé skřeky. Některé tlupy vyvinuly vlastní primitivní jazyk, kterým se mezi sebou dorozumívají. Vědci u paviánů zaznamenali minimálně deset různých zvukových projevů nesoucích odlišný význam.

Samostatnou kapitolou je pavián pláštíkový, kterému nestačí jedna samice, ale vytváří si okolo sebe harém čtyř opičích krasavic. Šťastný to pavián, myslíte si? Při páření je to asi ráj na zemi, ale představte si tu hádku, kdy na ubohého opičáka ječí čtyři manželky najednou! To radši vzít hned do zaječích… nebo spíš do paviánských!

