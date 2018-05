VIDEO: Proleťte se nad Budapeští se vzdušnými akrobaty

Budapešť, přelet nad Dunají a historickým centrem… Poprvé nebo už poněkolikáté?

V Budapešti vystupujeme pravidelně každý rok kromě loňska, kdy byla letecká část vynechána. Touto akcí obvykle zahajujeme sezonu a je nám velkou ctí, že nás organizátoři opakovaně zvou, a že můžeme létat v takto atraktivní lokalitě, což se podaří jen několika pilotům na světě.

Co je potřeba, aby se taková aviatická podívaná mohla uskutečnit?

Odpověď by zabrala několik stránek, proto jen stručně… Každý, kdo chce létat před veřejností, musí mít povolení vystoupení vydané leteckým úřadem, navíc garantované jiným odborníkem (trenér/inspektor). Vystoupení ve specifických lokalitách, jako je Budapešť, se posuzují velmi individuálně a udělují opravdu výjimečně, a to zejména pro akrobatická vystoupení.

Na co se musíte předem připravit, když přelétáte nad městem v porovnání s běžnými vystoupeními nad letišti?

V takto specifických lokalitách je vždycky naše standardní vystoupení hodně upraveno a část sestavy musí být vypuštěna s ohledem na bezpečnostní zóny a překážky. Kritickým bodem je případné nouzové přistání. Pro tento případ je jediná možná plocha, ta vodní. Organizátoři proto zajišťují záchranáře, potápěče a rychlé čluny, aby se případné riziko snížilo na minimum.

Z pohledu na video se zdá, že letíte celkem nízko. Jak je to ve skutečnosti?

Vystoupení v Budapešti probíhá od 150 metrů nad zemí/vodou.

Dokáže pilot v takové situaci vnímat, co vidí nebo mu dojde plnost zážitku až ze záznamu?

Ve skupinovém létání si scenérii bohužel tolik neužijeme, protože se potřebujeme absolutně soustředit na vedoucího skupiny a trajektorii letu. Proto se pak velmi rádi na celou akci podíváme na videu.

Nad kterými dalšími městy už vaše skupina vystupovala?

Při oslavách nad centrem Tirany, při zahájení Jordan Rally nad centrem Ammánu, nad centrem Jeddah v Saudské Arábii, nad mnoha závodními okruhy F1. Přistávali jsme také na závodním okruhu v Japonsku a prolétali jeskyní Tian Men v Číně. Sem tam přijde požadavek létat v takto specifických lokalitách a vždycky si to užijeme, ale těžiště našeho létání je na leteckých dnech a letištích, kde pro diváky můžeme předvést maximum.

Plánuje se podobná akce letos v České republice?

Bohužel Vltava je příliš malá, ale diváci nás mohou vidět v Pardubicích na Aviatické pouti o víkendu 2. a 3. června a v Mladé Boleslavi v sobotu 16. června.

Text: Iveta Vařečková

