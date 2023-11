Voda bere lidem v Zambii domovy, CARE jim poskytuje přístřeší i bezpečí

Zemědělství je pro lidi žijící v Zambii zcela klíčové. Živí se jím až 60 procent populace. Obživu farmaření poskytuje i Buumbě, která je matkou sedmi dětí. Uživit sebe i potomky se ale zdá čím dál nemožnější. Výkyvy počasí, které je naprosto nevyzpytatelné, připravují nejen Buumbu o veškerou úrodu, a tedy i příjem. „Buď je příliš sucho, nebo příliš mokro. V minulých sklizňových sezónách se vše ještě zhoršilo. Na svých polích jsem neměla téměř žádnou úrodu, nic jsem nesklidila," stěžuje si Buumba. A není jediná, kdo odnáší dopady klimatické změny. Prudkými povodněmi je v Zambii ohrožených téměř 1 800 000 lidí, výrazné sucho zase hrozí bezmála 1 700 000 osobám.

Negativní dopady nepředvídatelného počasí v posledních letech jsou v Zambii již zcela viditelné. Jde přitom o začarovaný kruh. Období sucha zapříčiňují absenci vodních zdrojů, povodněmi je pak voda znečištěná či kontaminovaná a je nositelem celé řady nemocí, jako třeba cholery nebo břišního tyfu. Obojí způsobuje malou nebo dokonce žádnou úrodu, která vede k nedostatku potravin. Narušení zdrojů obživy a šíření nemocí mezi lidmi i zvířaty pak zapříčiňuje, že jsou lidé nuceni opouštět své domovy. Jinou volbu v mnoha případech jednoduše nemají.

Právě lidem, kteří musí kvůli dopadům klimatické změny opouštět své domovy, CARE za podpory Ministerstva zahraničních věcí pomáhá. Je mezi nimi i paní Chuma. Pětaosmdesátiletou ženu i jejích pět vnoučat překvapily uprostřed noci silné záplavy. „Náš dům byl zcela zatopený. Přišli jsme o všechno,“ říká Chuma. Žena, která by si za jiných okolností mohla užívat důchodového věku, je teď ve velmi složité situaci. „V mém věku je těžké se pohybovat a nevím, jak sehnat jídlo pro vnoučata.“, stěžuje si Chuma, která nikdy nemá jistotu, že se jí podaří sehnat pro sebe a všech pět dětí dost jídla do dalších dnů. „Chci mít zase domov, kde bych mohla vychovávat svá vnoučata."

Díky CARE ale mají Chuma s dětmi alespoň provizorní střechu nad hlavou. Žijí v táboře, který je momentálně domovem pro víc než 600 lidí, z toho polovinu tvoří děti. Pomoc organizace soustřeďuje zejména na okresy Choma, Kalomo a Monze. Cílem pomoci je zajistit tisícům lidí, kteří se například kvůli extrémním povodním nemají kam vrátit, jak dočasné přístřeší, tak i dostatek jídla a výživy, o kterou byli kvůli neúrodě ošizeni.

Další výzvou projektu CARE Česká republika je obnova stávajících a budování nových vodovodních systémů. Sucho lidem v Zambii přístup k vodě zcela znemožňuje. Povodně zase způsobují znečištění vody, kvůli kterému se mezi lidmi šíří nemoci. V obdobích velké vody se v Zambii výrazně zvyšuje návštěvnost klinik, které ale také nejsou v takovém stavu (zejména co se přístupu k nezávadné vodě a hygieně týče), aby všem dokázaly pomoci. Zajištění čisté a bezpečné vody jak užitkové, tak i pitné, je tedy naprosto klíčové.

Stejně jako většina společenských a přírodních katastrof, také situace v Zambii dopadá mnohem výrazněji na ženy a dívky. Nejenže zajištění vody padá na jejich bedra, musí ale kvůli jejímu shánění či stěhování do jiných míst a táborů čelit i rizikům násilí na základě pohlaví. Doposud se ale ženy a dívky neměly na koho obracet, neexistovaly osoby nebo instituce, které by obětím násilí dokázaly nabídnout účinnou pomoc. I to se CARE daří měnit. Organizace zajistila, aby se ženy a dívky měly kam obrátit a mohly zločin nahlásit. Aby ale pomoc byla dlouhodobá a udržitelná, dbá CARE na osvětu a vzdělávání v oblasti násilí na základě pohlaví. I díky tomu je naděje, že se nejen ženy a dívky, ale i zbytek komunity dočká bezpečného a důstojného života.

