Vyrážíte stanovat? Jak vybrat to správné vybavení a ušetřit?

Jestliže aktuálně se stanováním začínáte, nebo si hodláte kompletně vymanit aktuální starší výbavu, jste na správném místě. My se totiž zaměříme jednak na to, jak vybrat stan, spacák i další vybavení, a jednak na možnost získání co nejvyšších slev vztahujících se k tomuto sortimentu.

Výběr stanu dobře promyslete!

V první řadě je třeba mít v hlavě, kolik jste ochotní do stanu investovat peněz. Na trhu lze sehnat modely pohybující se klidně i pod hranicí 1000 korun. Naopak najdete vysoce kvalitní stany, jejichž cena přesahuje 15 000 korun! Pokud hodláte nakupovat stan pouze pro občasné přespání někde na zahradě, případně pro děti, samozřejmě se budete držet spodní hranice. Naopak do drsných klimatických podmínek už stojí za to pouvažovat o nějakém výrazně dražším modelu.

Zcela jistě dbejte také na hmotnost konkrétního stanu. Jen pro představu, u lehkých kvalitních stanů se hmotnost pohybuje kolem 2,5 kg. Naopak rodinné mohou vážit klidně 7 kg a více. Při delších cestách bude cítit každý kilogram navíc. Mnohé stany také pohodlně poskládáte do zavazadlového prostoru auta.

Dva druhy spacáků

Spací pytle se samozřejmě také nakupují podle toho, kde konkrétně budete stanovat. Výběr se tedy nápadně podobá stanům. Spacáky se vyrábějí ze dvou druhů materiálů. My se na oba podíváme podrobně.

Péřové spacáky

Jsou vynikající při velmi nízkých teplotách. Fungují jako vynikající izolant tepla, a tak se prosazují hlavně v extrémní turistice. Pro alergiky jsou ovšem maximálně nevhodné. Počítejte u něj také s poněkud náročnou údržbou.

Syntetické spacáky

Jejich údržba je optimální a také nenastane problém s vyšší vlhkostí. Jsou poměrně prodyšné a alergici s nimi potíže mít nebudou. Pokud ale jedete do skutečně extrémní zimy, rozhodně nedokážou tak izolovat jako péřové modely.

Nezapomeňte ani na další výbavu

Určitě se vyplatí vzít i některé další věci, které vám stanování zpříjemní. Jen pro představu se jedná především o:

karimatky

nože

čelovky

GPS navigace

campingové vařiče

lékárnička

