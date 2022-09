Zachraňme vůni

Vzdálený příbuzný ibišku

Tento vzdálený příbuzný slavných havajských ibišků rostl na jižním svahu hory Haleakala na ostrově Maui. Vyhynul pravděpodobně mezi lety 1910 a 1913 soudě podle hlášení o jeho úbytku spolu s dalšími druhy stromů, které rančeři pokáceli, aby uvolnili místo pro dobytek.

Znamená to jeho úplný konec?

O více než sto let později si skupina vědců položila otázku, zda vyhynutí skutečně znamenalo úplný konec tohoto druhu. Co když tuto rostlinu, kterou už ve volné přírodě neuvidíme a nacházíme ji pouze vysušenou v herbářích, můžeme alespoň částečně přivést znovu k životu?

„Seděli jsme a přemýšleli, jak vytvořit Jurský park,“ vzpomíná Christina Agapakisová, kreativní ředitelka bostonské biotechnologické společnosti Ginkgo Bioworks. „Bylo to spíš takové fantazírování, ale napadlo nás, že by to možná šlo.“

Během pěti let vědci otevřeli aromatické okno do minulosti. Pomocí rekonstrukce DNA a syntetické biologie se jim podařilo vzkřísit štiplavou jalovcovou vůni květu vyhynulého havajského stromu.

Omamná vůně

Obnovení vůně neznamená jen to, že cítíte něco již dávno neexistujícího, jak vysvětluje Sissel Tolaasová, výzkumná pracovnice a umělkyně, jejíž Laboratoř pro výzkum vůní v Berlíně s firmou Ginkgo na tomto projektu spolupracovala. „Prostřednictvím vůně se zapojují paměť a emoce,“ říká. S obnovením dávno ztracené vůně můžeme prožít zaniklé pocity, které mohla vyvolávat, závan minulosti.