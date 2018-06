5 záhad, které se snaží NASA léta zatajit. Pravda nebo konspirace?

NASA nebo-li Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (anglicky National Aeronautics and Space Administration) je americká vládní agentura zodpovědná za americký kosmický program a všeobecný výzkum v oblasti letectví. NASA začala fungovat 1. října 1958. Nejznámější zařízení NASA je Kennedyho vesmírné středisko (KSC) na Floridě, kosmodrom, ze kterého od roku 1968 startují všechny americké pilotované kosmické lodě.

Konspirační teorie je pojem, který je v současnosti používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie, které vysvětlují historické nebo současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů. Zastánci konspiračních teorií obvykle tvrdí, že touto skupinou jsou vlády, tajné služby, mocné korporace nebo mezinárodní organizace, tajné spolky, představitelé určitých národů či náboženství nebo i mimozemské civilizace. Pojďme se podívat na pět věcí, které se NASA snaží nebo snažila před veřejností utajit.

Omezený přímý přenos

V listopadu v roce 2016 NASA vysílala živý přenos z Mezinárodní vesmírné stanice. Přenos byl okamžitě přerušen, jakmile se cosi nečekaně v dálce pohnulo. Svůj postup prý vědci okomentovali lakonicky ,,O čem nevíte, to vám neublíží." Nadšenci do UFO, ale tvrdí, že by mohlo jít o nějaký neznámý objekt a že podobné pozorují kolem země pravidelně.

Vymazání pásek zachycujících přistání na měsíci

Povolané osoby tvrdí, že tyto záznamy zmizely náhodou. Podle NASA ale není důvod k obavám. Existují prý nové digitálně vylepšené verze, které jsou mnohem lepší než ty původní. Což opět nahrává konspiračním teoriím, které tvrdí, že celé přistání Američanů na měsíci je podvrh.

Teleskop Jamese Webba

Teleskop Jamese Webba by měl v budoucnu nahradit dosluhující Hubbleův teleskop. Na rozdíl od svého předchůdce se nebude pohybovat na nízké oběžné dráze, ale bude umístěn asi 1,5 milionů km od Země, na opačné straně než Slunce. Servisní lety současnými běžnými pilotovanými prostředky k tomuto teleskopu jsou proto prakticky vyloučeny. Na místo určení bude vynesen raketou Ariane 5. Současné plány předpokládají vypuštění dalekohledu v roce 2019. Což dává prostor vzniku konspiračních teorií. Vývoj teleskopu trvá totiž už dvacet let. Původně měl být teleskop uveden do provozu v roce 2007. Navíc měl projekt stát půl miliardy dolarů, ale už stačil spolknout mnohem více a odhaduje se, že na konci to bude téměř 9 miliard.

Jaderné testy na měsíci

Jedná se o důsledek soupeření mezi USA a Sovětským svazem, kdy si jedna nabo druhá velmoc dokazovaly svou převahu. Dokonce byl prý objeven tajný projekt A 119, který vznikl v roce 1958, a šlo o plány Američanů na provedení jaderného testu přímo na měsíci. K testu nakonec zřejmě nedošlo, ale opět se najdou tací, kteří tvrdí opak a prý na to mají důkazy.

Operace Paperclip

Německu se podařilo během 2.světové války získat ohromný náskok v mnoha oblastech výzkumu. Američané si to uvědomovali a rozhodli se jednat. Opět šlo o předhánění se se Sověty… USA se tedy během operace Paperclip pustilo do lákání vědců, většinou šlo ale o nacisty, kteří se za války neštítili téměř ničeho.

