Video: Lidská kost jako suvenýr? Turisté znesvěcují unikátní skalní hřbitov

Tradice odnášet rakve s mrtvými předky do skal se u kmene Igorotů v Sagadě drží už dvě tisíciletí. Schránky s ostatky jsou zavěšeny silnými provazy a dráty v nejvyšších koutech jeskyní nebo přibity přímo k úbočí skály s tím, že nejmilovanější předkové jsou pohřbeni ve vyšší poloze než jejich méně populární druzi. Podle filipínských zdrojů Igoroté věří, že nebožtík zavěšený ve výšce bude mít blíž k nebesům než člověk pochovaný v zemi.

Kromě toho prý ve starší generaci Igorotů přetrvává panická hrůza z toho, že by jejich těla tlela v hlíně nebo je sežrali toulaví psi. Ani jeden z těchto scénářů ve vzduchu nehrozí.

Rakve Igoroté tradičně vyrábějí o něco menší, než je tělo nebožtíka. Zesnulí jsou do nich uloženi v embryonální poloze, aby zemi opustili stejným způsobem, jakým na ni přišli. Mrtvým jsou přesto často lámány kosti, aby se do malé rakve vůbec vešli.

A ještě je tu jedna zajímavost, ze které vám možná bude běhat mráz po zádech: Igoroté se na smrt připravují delší dobu. Když cítí, že se blíží "jejich čas", pustí se do výroby vlastní rakve. Pokud je však umírající natolik zesláblý, že by to nedokázal, úkolu se zhostí jeho synové.

Pozoruhodná tradice pohřbívání se nicméně ze Sagady zvolna vytrácí. Mladí lidé chtějí navštěvovat zesnulé příbuzné raději na normálním hřbitově, než za nimi šplhat do skal. Kromě toho jim už nevoní ani rituál lámání kostí před vložením do rakve. Místo se proto stává poslední dobou spíše morbidní turistickou atrakcí.

Smutné je, že spolu s přibývajícími turisty povážlivě ubývá kostí v zavěšených rakvích. Podle názoru filipínských průvodců si je někteří turisté odvážejí jako suvenýry, panuje ale také podezření, že jsou kradeny za účelem využití v černé magii.

