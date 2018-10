Turisté ničí ducha Benátek, v historickém centru není k hnutí

Kdo si od návštěvy Benátek slibuje tichou plavbu na gondole opuštěným kanálem, měl by vynalézt stroj času a vrátit se o padesát let zpět. Benátky se v posledních letech prohýbají pod davy turistů a místním usedlíkům se to ani trochu nelíbí.