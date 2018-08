Dětská hřiště před 100 lety neexistovala. Vymyslel je tento muž

Dnes jsou dětská hřiště všude kolem nás. Vybavená nádhernými bezpečnými klouzačkami, houpačkami a spoustou dalších prvků. Nic z toho před 100 lety neexistovalo: hřiště, houpačky ani skluzavky. Za všechny tyto důležité drobnosti vděčíme jednomu muži.

Příběh Charlese Wicksteeda jako by vyšel z nějaké učebnice kapitalistické ekonomie – je totiž nádhernou ukázkou toho, jak soukromý podnikatel může změnit svět k lepšímu tam, kde stát selhává. Cesta, která ho k tomu přivedla, však byla víc než křivolaká…

Charles Wicksteed je osobností tohoto týdne, protože před několika dny byly objevené fotografie jeho prvního hřiště v anglickém Ketteringu. Můžete si je prohlédnout TADY.

Narodil se v Leedsu v polovině 19. století a zpočátku to vypadalo, že celý život prodře na poli. Naštěstí se mu stala nehoda, při nehodě se mu zlomila noha – a až do konce života na ni zůstal chromý. S takovou už na poli moc smysl neměl. Vrhl se tedy na techniku; podařilo se mu vylepšit parní pluh, a pomáhal se stroji dokonce i princi z Walesu. Ten se Wicksteedovi později vyjádřil jako o „nejpilnějším člověku, jakého kdy potkal“. Wicksteed nepil, nesportoval – jen pracoval a přemýšlel. V práci mu nebránila ani manželka, takže mohl pracovat až 16 hodin denně.

Zadlužení se nežení

Oženil se až roku 1877, po ženě sice toužil několik let, ale nebylo to možné: v té době se ještě mladí muži s dluhy ženit nemohli. Když dluhy na rozjetí podnikání splatil, stal se nejen dobrým manželem, ale také hodným otcem dvou synů a jedné dcery.

Jeho obchod v Ketteringu se rozvíjel pomalu, ale jistě. Rok od roku se stával vlivnějším a jeho stroje lepšími a současně levnějšími. Jak rostl jeho vliv, začal se stále více zabývat svým okolím – chodil do kostela, přispíval na charitu a podporoval liberální stranu.

Vynalezl spoustu zlepšováků pro auta, zemědělské i důlní stroje. Pořádně však zbohatl, stejně jako spousta jiných podnikatelů, až na válce. Jeho firma dodávala armádě náboje, což byl způsob, jak přijít k rychlému a trvalému zisku. Protože jeho bohatství vzešlo z peněz daňových poplatníků, cítil k nim jistý dluh – a rozhodl se ho splatit pomocí městského parku, který věnuje nejchudším a dětem.

Postupně však svou myšlenku upravoval, a nakonec přišel se zcela originální myšlenkou: parku, který měl být jen pro děti. A tak se roku 1916 zrodilo dětské hřiště. Wicksteed pro ně navrhnul i hrací zařízení – vymyslel dětskou houpačku i skluzavku. Obě tyto hračky se v prakticky nezměněné podobě používají dodnes na milionech dětských hřišť po celém světě. Dnešnímu pozorovateli mohou připadat hřiště nebezpečná – ale ve Wicksteedově době se ještě lidé byli zvyklí starat o svou bezpečnost sami a nespoléhali se na stát a jeho nařízení.

Pan Wicksteed se po hřišti často procházel, pozoroval, jak si děti hrají a vymýšlel, jak prvky upravit tak, aby byly ještě zábavnější. Aby hřišti dodal další rozměr, vylepšil ho ještě jednou – roku 1921 začal budovat umělé jezero Wicksteed Park Lake. To bylo příliš drahé i na něj, jeho firma kvůli extrémním výdajům málem zkrachovala. Musel prodat některé ze svých pozemků, aby si zlepšil kredit. Roku 1926 zde nechal Wicksteed postavit jeden z prvních vodních tobogánů na světě. Chtěl park a hřiště ještě v mnohém vylepšit, plánoval například dětskou železnici, ale to už nestihl – roku 1931 zemřel na zápal plic.

Nebyl svět bez hřišť lepší?

Napadá nás ale kacířská myšlenka – a nebylo by bez hřišť dětem lépe? Určitě poskytují dětem bezpečný prostor pro hry, ale neomezují přitom dětskou fantazii a nekradou jim možnost objevovat jiné, mnohem tajuplnější a magičtější prostory? Zkuste si představit, jak by vypadaly foglarovky, kdyby se rychlošípáci usídlili na hřišti vybavením plastovými skluzavkami. A vzniknula by vůbec legenda o tajemné Řásnovce, nebo třeba Steklačovy příhody Boříka, Mirka a jejich party? Jak by vypadaly osudy Poláčkova Petra Bajzy z knihy Bylo nás pět? I když na druhou stranu, kdyby byla kvalitní hřiště v Sovětském svazu, možná bychom přišli o Timura a jeho partu – a to by zase nebylo tak špatné…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: