Vynálezce Coca-Coly byl závislý na drogách

Čtyřiatřicetiletý lékárník po bitvě trpěl v lazaretu velkými bolestmi. Jedním z mála léků, které mu od nich mohly pomoci, bylo morfium. To se v dobách války Sveru proti Jihu používalo v množství větším než malém. Není divu, že spousta veteránů se stala na této látce závislými. Pemberton nebyl žádnou výjimkou. Díky svému vzdělání a prosperující živnosti s tím však na rozdíl od ostatních mohl něco dělat. Aby se závislosti zbavil, začal zkoumat jiné chemické i přírodní látky, jimiž by se dalo morfium nahradit. Odpověď našel v lístcích koly.

Ještě téhož roku přišel s alkoholickým nápojem nazvaným Pembertonova francouzská vinná Koka (Pemberton's French Wine Coca). Tento lék měl sloužit především ženám, které trpí nervovými problémy, bolestmi břicha ledvin, ale také všem, koho trápí bolest. Bohužel, Pemberton měl sice dobrý nápad, ale do cesty se mu postavil stát. Roku 1886 byl schválen první větší zákon ustanovující prohibici – a smělý vynálezce musel recept změnit tak, aby neobsahoval alkohol.

Ve spolupráci s dalšími dvěma chemiky vymyslel recept, který změnil náš pohled na nealkoholické nápoje. Pemberton pochopil, že když byly zakázány nápoje s alkoholem, vzniká na trhu díra – a rozhodl se ji co nejrychleji a nejagresivněji zaplnit. A vyšlo mu to – jeho nápoj byl také lehce omamný a návykový, ale místo alkoholu obsahoval kokain a kofein. Ty tehdy žádné zákony neomezovaly… Teprve od roku 1904 byly listy koky obsahující kokain nahrazeny listy bez této návykové látky.

V průběhu prvního roku se pohybovaly průměrné prodeje okolo 9 dvoulitrových sklenic denně, neboť nápoj se prodával jen v místních lékárnách. S nápadem, že dvě písmena "C" vedle sebe budou v reklamě vypadat skvěle, přišel společník a účetní Dr.Pembertona pan Frank M. Robinson a stvořil tak obchodní značku Coca-Cola a zároveň jí dal svým charakteristickým rukopisem také unikátní grafickou podobu. První reklama v tisku se objevila v The Atlanta Journal a vyzývala žíznivé obyvatele k ochutnání "nového a oblíbeného syceného nápoje". Ručně malovaný nápis Coca-Cola se objevoval na markýzách obchodů spolu s pobídkou "Drink", aby informoval kolemjdoucí, že Coca-Cola je vhodným osvěžujícím nápojem.

John Pemberton ( 1831 – 1888) je osobností týdne proto, že právě 16. ledna 1889 byla oficiálně založena společnost Coca-Cola Company. To už byl sice chemik rok mrtev, ale bez jeho objevu by tato korporace, která dnes prodá 1,6 miliardy nápojů denně, nikdy nevznikla…

Pemberton sice s Coca-Colou prorazil, netušil ale, jak úspěšná může být. Proto roku 1887 prodal značku i recept za pakatel - pouhých 2300 dolarů atlantskému podnikateli Asovi Candlerovi. Ten na lahodném nápoji zbohatl natolik, že se nakonec stal starostou Atlanty. A co Pemberton? Ten prodej své značky o moc nepřežil; už když recepturu prodával, byl na pokraji sil. V posledních dnech života se ještě pokoušel recept vylepšit, ale už to nestihl – zemřel v srpnu roku 1888.

Jak tajná je tajná receptura?

Společnost Coca-Cola udělala po Pembertonově smrti z receptury na svůj nejslavnější nápoj výborný marketingový trik. Tajný recept na Coca-Colu je od roku 1919 uložen v bance Sun Trust Bank v Atlantě. Občas se sice říká, že do sejfu s recepturou mají přístup jen dva manažeři firmy, přičemž každý zná jen polovinu receptu, ale není to pravda. Ve skutečnosti znají dva vrchní manažeři celý recept a navíc si ho zřejmě pamatují i všichni bývalí šéfové. A že jich za těch 120 let existence firmy byla pěkná řádka…

Tajných receptur je navíc několik. Coca-Cola má totiž více typů, z nichž každý má vlastní návod na výrobu. Například v USA a Izraeli se prodává speciální Kosher Cola, která nahrazuje tajný recept jiným, stejně utajovaným. Recept na Coca-Colu se za léta mnohokrát změnil a nejméně tři starší verze jsou veřejnosti dobře známé. Mezi nimi i originální Pembertonova receptura. Společnost tají jen ty receptury, které pro ni mají opravdu ekonomický význam.

Před rokem se podařilo jeden z historických receptů získat a vyzkoušet britskému novináři Vincentu Graffovi. Doma si vyrobil několik lahví nahnědlého nápoje - podle něj i těch, komu dal ochutnat, byl stejně dobrý jako originál.

Pokud byste měli zájem, recept najdete ZDE.

