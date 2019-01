Jak bojovat s 18 démony nemoci a smrti? Tancem

Nejčastější rituál se nazývá Sanni Yakuma a jeho cílem je zahnání zlých duchů nemocí a zajištění prosperity. Obvykle se rituální obřad odehrává přes noc od západu do východu slunce, přímo před obydlím nemocného člověka. Na rituál se sejde mnoho diváků z pacientova okolí a je tvořen zpěvem, tancem a scénkami, vše je doprovázeno dynamickým bubnováním.

Téma rituálu - legenda o princi Maha Kolovi

Příběh, ze kterého rituál vychází, vypráví o starověkém Princi Maha Kolovi. Jeho otec, král, musel odejít do války a jeho matka zůstala sama. Po čase se král vrátil a zjistil, že jeho žena je těhotná, obvinil ji z nevěry a nechal zabít, přestože byla nevinná. Slíbila se manželovi pomstít. Princ Maha Kola se narodil již po její smrti a žil na hřbitově, kde jednou uslyšel příběh o své matce. Rozhodl se otci pomstít a jako odplatu sebral do lahve 18 nejhorších démonů působících nemoci, šel do otcova paláce, kde lahev rozbil o zem. Těchto 18 démonů se rozběhlo po království i mimo něj, a působí lidem nemoci a smrt, jen víra v Buddhu může lidem pomoci. Jedna z nejmocnějších masek je maska démona se všemi 18 démony působící nemoci a je obklopena kobrami. Dnes se již k rituálům nepoužívá.

Masky se vyrábí z cedrového dřeva. Většina se používá především při veřejných divadelních představeních, často pro turisty. S původní funkcí masek Sanni se však stále můžeme setkat v odlehlejších a izolovanějších oblastech a u sinhálských etnik. Přečtěte si o příběhu masek nebo další články popisující rituály života a smrti na Srí Lance.

Jak uplatit démony, aby opustily tělo

Tanečníci mají na jednotlivé části rituálu přesně definované kostýmy a masky. Rituál má mnoho částí, mezi nejdůležitější patří úvodní umělecké až akrobatické tance k naklonění bohů, následuje zpívaný a tančený příběh prince Maha Koly a jeho společníků.

Následně přicházejí postupně Paliové, kteří přinášejí důležité propriety a diváky baví vtipnými scénkami a tancem. Pak přicházejí tanečníci v kostýmech démonů Sanni a poté, co získají od nemocného dary, slíbí opustit jeho tělo.

Tanečníci oblečení do obřadního kostýmu si po skončení úvodního rituálu provázeného bubnováním, nasadí masku symbolizující démona - například nemoci. Prostřednictvím masky naváží spojení, poté následují magické úkony a zaříkávání doprovázené bubnováním, začíná proces vyjednávání, zahánění, případně i nabídnutí „úplatku“ za přislíbení odchodu démona.

Léčebné rituály na Srí Lance jsou inspirací pro alternativní terapeutické přístupy.Taneční pohybová terapie je forma psychoterapie, která využívá vedle slov i pohyb a práci s tělem, prostorem. Pohyb jako prostředek komunikace a vyjadřování, cesta k nevědomým procesům a zároveň možnost změny a uvědomění. Taneční terapie využívá integrity těla a psychiky, jejich vzájemného ovlivňovaní a snaží se o jejich sladění.

Závěrečný velmi dynamický tanec double torch dance přichází těsně před východem slunce. Hlavní ritualista v černo-červeném kostýmu, s začerněným obličejem a ohnivými pochodněmi v ústech i rukou vyčistí ohněm a dýmem celý prostor i dům nemocného od zlých vlivů. Následně vychází slunce symbolizující nový počátek života bez nemoci.

